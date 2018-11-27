ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Логойском двое мужчин ограбили пенсионерку, угрожая топором

28.11.2018 16:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Под Логойском двое мужчин ограбили пенсионерку, угрожая топором
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел вечером 25 ноября в населенном пункте Аскришино Логойского района. В дом 76-летней женщины зашли двое мужчин. Угрожая пенсионерке топором, они потребовали отдать им деньги.

Под Логойском двое мужчин ограбили пенсионерку, угрожая топором В Мозыре парень задержал серийного грабителя

Получив 15 рублей, злоумышленники скрылись. Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, сообщение о разбойном нападении поступило в милицию на следующий день, когда о нем узнала дочь потерпевшей.

Вскоре подозреваемые были найдены и задержаны. Ими оказались 40-летние минчане. Один из них уже неоднократно судим за хулиганство.

В отношении жителей Минска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК Республики Беларусь («Разбой, совершенный группой лиц»). Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добычей злоумышленников стала сумма в 15 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я их как бы отдаю». Идея наградить победителя бизнес-конкурса «близняшками-ассистентками» провалилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика