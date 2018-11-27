Под Логойском двое мужчин ограбили пенсионерку, угрожая топором

Как стало известно, инцидент произошел вечером 25 ноября в населенном пункте Аскришино Логойского района. В дом 76-летней женщины зашли двое мужчин. Угрожая пенсионерке топором, они потребовали отдать им деньги.

Получив 15 рублей, злоумышленники скрылись. Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, сообщение о разбойном нападении поступило в милицию на следующий день, когда о нем узнала дочь потерпевшей.

Вскоре подозреваемые были найдены и задержаны. Ими оказались 40-летние минчане. Один из них уже неоднократно судим за хулиганство.

В отношении жителей Минска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК Республики Беларусь («Разбой, совершенный группой лиц»). Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.