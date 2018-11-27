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Реклама 80-го уровня дома в Дроздах. «Тут все как в сказке: направо пойдешь - на море попадешь»
Обычно
«Предлагаем лучшее место для жизни - коттедж в Дроздах.(…) Здесь все, как в сказке: направо пойдешь - на море, пляж и парк попадешь, налево пойдёшь - в яркую кипучую жизнь спортивно-развлекательного центра Минска попадешь. В окно выглянешь - над всей жизненной суетой - золотые кресты на куполах церкви» (стиль, пунктуация и автораская рифма объявления сохранены. — Прим. TUT.BY ).
Дальше идет не менее воодушевленное описание дизайнерского ремонта, где паркет называют «великолепным», плитку - «изысканной», а сауну, бассейн и французский мраморный камин наделяют способностью «поддержать высокий жизненный тонус и поднимать настроение».
Цена жизни как в сказке — 1,67 миллиона долларов.
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