Реклама 80-го уровня дома в Дроздах. «Тут все как в сказке: направо пойдешь - на море попадешь»

Обычно дома в Дроздах , где строились в основном чиновники, продают без привлечения внимания. Рекламные объявления составляются также сухо, как если бы хозяин дома давал комментарий в негосударственное СМИ. «Коттедж для VIP», «живописное место», «ландшафтный дизайн», «хороший ремонт» - это стандарты, а за подробностями обращайтесь в агентство. Но, как оказалось, бывают и исключения. Смотрите, как рекламируют особняк на улице Тихой.



Фото: realt.by

«Предлагаем лучшее место для жизни - коттедж в Дроздах.(…) Здесь все, как в сказке: направо пойдешь - на море, пляж и парк попадешь, налево пойдёшь - в яркую кипучую жизнь спортивно-развлекательного центра Минска попадешь. В окно выглянешь - над всей жизненной суетой - золотые кресты на куполах церкви» (стиль, пунктуация и автораская рифма объявления сохранены. — Прим. TUT.BY ).



Фото: realt.by

Дальше идет не менее воодушевленное описание дизайнерского ремонта, где паркет называют «великолепным», плитку - «изысканной», а сауну, бассейн и французский мраморный камин наделяют способностью «поддержать высокий жизненный тонус и поднимать настроение».



Фото: realt.by

Цена жизни как в сказке — 1,67 миллиона долларов.



Фото: realt.by