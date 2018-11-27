«Я их как бы отдаю». Идея наградить победителя бизнес-конкурса «близняшками-ассистентками» провалилась

На днях в Сети снова разгорелся скандал с обвинениями в сексизме. Причиной стал «приз», который решил «разыграть» на конкурсе корпоративный университет «Синергия».

Условия конкурса были таковы: участники слушают уроки бизнес-менторов, а затем выполняют домашнее задание, за которое получают баллы. Победителю пообещали квартиру, за второе место — автомобиль Lexus. Участнику, который стал третьим, пообещали контракт с «близняшками-ассистентками» сроком на год — пишет Русская служба BBC .

Близняшки в качестве «приза» действительно привлекли к себе внимание, но не совсем то, на которое рассчитывали организаторы. На директора школы «Синергия» Григория Аветова посыпались обвинения в «лютом сексизме» и «унижении женщин», а журналистка Анна Левинская предположила , что в следующем году в качестве приза будут сразу предлагать рабынь.

После волны негативных публикаций организаторы отказались от идеи — об этом стало известно во время награждения победителей первого этапа конкурса. Годовой «абонемент на близняшек» заменили на возможность выступления в спорткомплексе «Олимпийский».

Русская служба BBC приводит несколько цитат Григория Аветова, который пытался объяснить ситуацию:



Фото: трансформация.рф

«Близняшки — не равно эскорт. Близняшки — это те же люди, только у них есть сестры-близнецы…

Я же не просто их продаю. Я их как бы отдаю, потому что я купил у них зарплату, оплатил им зарплату на полгода вперед. Вы можете их эксплуатировать, как считаете нужным в рамках рабочих компетенций».

«У нас же нет общества шовинизма. Они имеют право быть близняшками. У нас же свободная страна. Если они близняшки, они же не лишены права быть ассистентками? Мы выкупаем зарплату, платим им на полгода вперед. Мы эскортом не занимаемся».

«В этом марафоне, например, чисто теоретически могут быть близнецы в качестве третьего места, мужчины. Кто хочет, чтобы были близнецы? Никто не хочет. А вот близняшек кто хочет, чтобы были?» (Зал ответил аплодисментами.)

«Приз — не близняшки, а их работа в течение года по трудовому контракту. Это было интегрировано в качестве приза скорее как шутка. Потом это все приобрело серьезную форму, потому что на радио и в Comedy Club об этом начали шутить, феминистки начали меня преследовать на выступлениях и обвинять в сексизме. Хотя я и правда больше люблю женщин, чем мужчин…

Я просто не чувствую, я никого не дискриминирую, только меня все дискриминируют. Мы не сексисты. Мы за неравноправие, чтобы женщины были круче мужчин».

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию эксперта по гендерным вопросам, соосновательницу организации «Ее права» , юриста Лилию Волину :





— Директор бизнес-школы рассуждает о шовинизме и сексизме, занимая ожидаемую позицию отрицания и обвинения: это не я сексист, а вы — шовинисты; я не дискриминирую, это меня все дискриминируют. Сейчас часто используют слово "сексизм", не вкладывая в него реальный смысл. Так в чем же здесь сексизм?

Объективация. Женщины — не призы. И точка

Посмотрим на ситуацию комплексно. Квартира, автомобиль, близняшки. Объект, объект, женщины. То есть женщины по классике жанра опять попали в разряд награды. Одно лишь отличие: в прошлом женщины становились трофеем в войнах или битвах, сейчас — в бизнес-марафонах. Данный месседж был подкреплен визуально: на экране показали призы победителям — машина, квартира и «ассистентки-близняшки».

Призом могут быть машины, квартиры, дома, услуги компании по сопровождению или оплата таких услуг, но никак не выкупленные услуги конкретных людей. Вариант приза без сексизма мог бы быть таким: оплата услуг компании по подбору и найму ассистентского персонала плюс оплата расходов нанимателя за зарплаты ассистенту (ке). Но тогда и содержание было бы другим: после объявления победителя был бы реальный конкурс ассистентов (ок) для конкретной позиции, у конкретного нанимателя, в конкретной местности, с конкретными трудовыми функциями.

Для кого-то такая работа — «приключение», для юриста (ки) — привлечение к труду в нарушение законодательства

Воображаю, что кто-то выкупает меня для передачи в качестве трофея на работу, и я не знаю, где буду работать, не знаю, у какого руководителя, не знаю, на каких условиях. Налицо нарушение трудового законодательства, потому что:

Отсутствует трудовой договор, в котором прописываются взаимные права и обязанностей работника и нанимателя.

В нашей ситуации у работниц уже возникли «некие» обязанности приступить к работе у еще неизвестного нанимателя. А у нанимателя-победителя уже возникло якобы право требовать от этих работниц приступить к работе в будущем. При этом трудового договора нет. Есть якобы соглашение между бизнес-школой и компанией по предоставлению ассистентских услуг. При этом Трудовой кодекс запрещает требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

Отсутствуют существенные условия труда, которые включаются в трудовой договор.

Среди таких обязательных условий: данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор; место работы; режим труда и отдыха и др.

Вот и получается без трудового договора: «Вы можете их эксплуатировать, как считаете нужным в рамках рабочих компетенций».

Акцент на женский пол с точки зрения стереотипов

Директор бизнес-школы высказался и по вопросу компетенций: кто такие ассистенты (ки) и какие у них трудовые функции. Среди всего прочего ассистентки должны «готовить кофе». Учитывая, что на ассистентских и секретарских позициях заняты преимущественно женщины, подобные взгляды, высказанные публично, еще больше укореняют стереотип о том, что любой женский труд включает в числе прочего и обслуживание.

Кроме этого, Григорий Аветов подкрепляет свои идеи отсылками к внешним характеристикам (помним, что речь идет о профессиональной занятости):

«Кто хочет, чтобы были близнецы. Никто не хочет. А близняшек кто хочет, чтобы были?»

«Потому что вы [женщины] красивее, лучше одеваетесь, по всем параметрам вы лучше».

«Доброжелательный» сексизм не перестает быть сексизмом

«Хотя я и правда больше люблю женщин, чем мужчин», — высказался директор бизнес-школы. Можно любить и дискриминировать. Кто-то любит женщин, лелеет, оберегает от разных видов работ, кто-то выбирает женщин, потому что «никто не хочет близнецов», а близняшек все хотят…

По факту же этот кто-то принимает решения за женщин, кем или где работать, на каких условиях, или использует их в качестве призов. От такой «доброжелательности», собственно, и появляются снисходительные «девочки», «барышни» или «милочки» в адрес женщин на любых уровнях коммуникации и в любых сферах жизни.

Сексизм часто пытаются преподнести под соусом «шутки»

«Приз — не близняшки, а их работа. Это было интегрировано в качестве приза скорее как шутка».

Или под соусом «для клиентов»

«А вот близняшек кто хочет, чтобы были? Это мы делаем для вас [участников марафона] в первую очередь».

Надеюсь, этот случай еще раз продемонстрирует бизнесу и публичным фигурам, что времена меняются, а привычные сексистские шуточки и вера в «секс продает» могут однажды больно ударить по имиджу и репутации.