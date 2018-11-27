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Строительная люлька убила рабочего в Гродно
Сегодня в 10.20 во время ремонтных работ по адресу ул. Курчатова, 3 в Гродно с высоты 5-го этажа упала строительная люлька, которая потянула за собой строителя, находящегося на крыше.
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На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Однако по прибытию медработники констатировали смерть мужчины. Погибший 1975 г.р. при падении получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
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Сегодня в 10.20 во время ремонтных работ по адресу ул. Курчатова, 3 в Гродно с высоты 5-го этажа упала строительная люлька, которая потянула за собой строителя,...
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