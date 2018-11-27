Чем накормят в Аргентине участников саммита G20?

По сообщению издания, администрация президента Аргентины поставила цель познакомить делегации всех стран с национальной кухней в ходе проводимых в стране в течение года встреч в рамках G20.





"Правительство (Аргентины) предложило меню, которое представит большое разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря", — пишет Nacion.





Как стало известно изданию, в пятницу лидерам стран саммита на закуску подадут аргентинский сэндвич чорипан с сосиской. Основным блюдом станет стейк рибай с томатным соусом и картофелем. На десерт главы государств отведают флан с дульсе де лече (аналог вареной сгущенки) и кокосовое мороженое.





На следующий день гостям подадут на обед эмпанадас (жареные пирожки) с мясом, ягненка, тушеного с фасолью, томатами и абрикосами, а также шоколадный пирог с грушами и фисташковое мороженое. Обеды также будут сопровождаться местным вином.









Организаторы также присмотрели замену блюдам для тех лидеров, которые по каким-либо соображениям не едят некоторые ингредиенты.





Как пишет издание, по окончании саммита все лидеры получат в подарок дульсе де лече.





Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 30 ноября — 1 декабря.