По-простому: Соболенко пришла к Лукашенко в спортивном костюме

Пресс-служба Лукашенко отмечает, что встреча прошла по просьбе теннисистки. В короткой официальной информации нет никаких слов Соболенко, там цитируется только Лукашенко.





Он поздравил ее с успешным спортивным сезоном, в котором она была чуть ли не главным открытием. Пожелал удачного следующего сезона.





Что просила или предлагала Соболенко, неизвестно. Возможно, у нее есть какой-то проект, который она хотела бы реализовать. Накануне теннисистка провела мастер-класс для юных спортсменов.





Как отмечает Еврорадио, Арина Соболенко пришла к Лукашенко в той же одежде, в которой была на корте. Возможно, из-за этого так мало снимков со встречи.

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Три года назад к Александру Лукашенко приходила Виктория Азаренко, тогдашняя первая ракетка Беларуси. Также неизвестно, какова была цель встречи. Но Виктория не рискнула прийти в спортивной одежде.