Священника Белорусской народной автокефальной церкви задержали в Минске: просил милостыню





Виктор Ковальков — частый участник оппозиционных акций. Фото Радио «Рацыя».





Ковальков называет себя иеромонахом Викентием и представляется священником Белорусской народной автокефальной церкви. Церковь эта не признана никем. Чтобы легально осуществлять свою деятельность в Беларуси, церковь должна иметь регистрацию. Регистрацию же ей никто не дает. В БПЦ также не признают ее последователей, называя их «раскольниками».





По словам священника Белорусской народной автокефальной церкви Леонида Акаловича, в их церкви 5 священников и немногим более 20 прихожан. «Мы национальная церковь, а БПЦ — русификаторская», — объясняет он.





Вот так, представляясь священником, Ковальков и ходил по квартирам. Говорит, что просил пожертвовать на строительство храма.





«Я ходил по квартирам, собирал милостыню на церковь. Кто-то из жителей вызвал милицию. Говорят, что нарушал порядок, — рассказал Ковальков. — Меня забрали в милицию, продержали сутки, потом повезли в суд. Но я заявил, что хочу адвоката, поэтому суд перенесли.





Я инвалид 2-й группы. Получаю небольшую пенсию, около 100 долларов. Выходит, с точки зрения государства, я просил денег на жизнь, потому что не хватает пенсии, а теперь мне присудят штраф, который будут высчитывать из пенсии!».





Около года тому Ковальков рассказывал, что он бывший лейтенант ГРУ. Служил в политотделе в период Афганской войны, а впоследствии на пять лет попал в спецтюрьму КГБ СССР. Как утверждает Леонид Акалович, он там и умер, но Бог его воскресил.





Суд над Ковальковым (иеромонахом Викентием) состоится 30 ноября. По обвинению в мелком хулиганстве ему грозит штраф до 30 базовых величин или арест.



