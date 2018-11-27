Дэвида Бекхэма раскритиковали из-за снимка с дочерью

Подписчикам знаменитого спортсмена не понравилось то, что он поцеловал ребёнка в губы, вызвав этим поступком критику и со стороны многих родителей.













Стоит отметить, что не все фолловеры бывшего игрока сборной Англии по футболу отнеслись так категорично к фотографии, отметив, что перед сном тоже целуют своих детей в губы, и в этом не стоит рассматривать что-то аморальное.





К слову, за подобный поступок в своё время раскритиковали и его не менее известную супругу Викторию Бекхэм.





В своё время бывшая певица опубликовала аналогичный снимок, но с сыновьями. Большинство интернет-пользователей не увидели в этом чего-то криминального, и сделали вывод, что знаменитости попросту очень любят своих наследников