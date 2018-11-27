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Дэвида Бекхэма раскритиковали из-за снимка с дочерью

28.11.2018 15:37 — Разное | Партизан  
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Легендарного футболиста Дэвида Бекхэма раскритиковали за совместное фото с 7-летней дочерью.

Подписчикам знаменитого спортсмена не понравилось то, что он поцеловал ребёнка в губы, вызвав этим поступком критику и со стороны многих родителей.



Стоит отметить, что не все фолловеры бывшего игрока сборной Англии по футболу отнеслись так категорично к фотографии, отметив, что перед сном тоже целуют своих детей в губы, и в этом не стоит рассматривать что-то аморальное. 

К слову, за подобный поступок в своё время раскритиковали и его не менее известную супругу Викторию Бекхэм. 

В своё время бывшая певица опубликовала аналогичный снимок, но с сыновьями. Большинство интернет-пользователей не увидели в этом чего-то криминального, и сделали вывод, что знаменитости попросту очень любят своих наследников

 
 
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Легендарного футболиста Дэвида Бекхэма раскритиковали за совместное фото с 7-летней дочерью.
 
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