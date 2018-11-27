Чтобы первый лед не стал последним





На Сенненщине начали замерзать водоёмы. На некоторых из них толщина льда достигла более 3 см. Появление ледового покрова привлекает на озёра в первую очередь детей и любителей рыбной ловли. Не останавливает их даже риск угодить в полынью и утонуть. Именно в это время происходит наибольшее число несчастных случаев с людьми на льду.

На этой неделе первой жертвой тонкого льда стал житель Орши. Трагедия произошла в Мстиславском районе Могилёвской области, куда на рыбалку приехал с друзьями 49-летний оршанец. Компания рыбачила в темное время суток. Двое рыбаков потеряли из вида третьего, пошли искать и нашли в полынье. Тело рыбака из воды вытащили водолазы. Специалисты отмечают, что толщина льда на водоеме была около 5 сантиметров. К тому же, лед был в промоинах.

Чтобы предупредить подобные трагедии, в период ледостава на Сенненщине будут организованы регулярные совместные рейды сотрудников органов внутренних дел, подразделений по чрезвычайным ситуациям и представителей ОСВОД, рассказал Владимир Станкевич, председатель Сенненской районной организации ОСВОД. Но очень важно, подчеркнул он, чтобы каждый сам помнил о необходимости соблюдения мер безопасности: родители ни в коем случае не должны отпускать детей к водоемам, а любителям подледного лова необходимо воздержаться от выхода на лед. Cогласно гл. 6 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 г. №1623, «выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров».

Сенненский РОЧС напоминает о правилах поведения на льду:

Самые опасные места: у береговой линии; в местах произрастания водной растительности и камыша; у стоков промышленных предприятий; где бьют ключи, впадают ручьи и реки; в местах скопления снега.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.

Если температура воздуха выше 0 держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Что делать, если попали в холодную воду?

Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание! Раскиньте руки в стороны и попытайтесь зацепиться за кромку люда, придав телу горизонтальное положение. Пытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед. Если лед выдержал и вам удалось забраться на него, перекатываясь медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.

Ольга БОНДАРЕВИЧ.