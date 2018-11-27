Финал конкурса молодежных проектов пройдет в рамках выставки ITE-2018

Финал конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» состоится в рамках II Международной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Конкурс организован Министерством образования при поддержке компании МТС.

В финале, который будет проходить 30 ноября, свои проекты представят 13 команд из всех регионов Беларуси. Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок от школьников и студентов.

Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра», определит победителей в трех номинациях:

· «Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»;

· «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»;

· «Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Выставка-форум «Информационные технологии в образовании» ITE-2018 пройдет в Минске с 28 по 30 ноября. Компания МТС, которая выступает официальным партнером мероприятия, принимает участие в форуме во второй раз. В нынешнем году выставка станет площадкой для демонстрации современных научных разработок в сфере IT в образовательном процессе и обсуждения вопросов белорусского и мирового опыта цифровой трансформации образования.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»