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В Минске ограбили мужчину, потерявшего сознание

28.11.2018 16:58 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске ограбили мужчину, потерявшего сознание
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, происшествие случилось поздно вечером 11 сентября. Мужчина шел на остановку общественного транспорта. Неожиданно ему стало плохо, он потерял сознание.

В Минске ограбили мужчину, потерявшего сознание Под Логойском двое мужчин ограбили пенсионерку, угрожая топором

По информации представителей ОИОС ГУВД Мингорисполкома, ситуацией воспользовался случайный прохожий. Он забрал у лежащего без сознания человека сумку, вытащил из нее новый мобильный телефон и забрал технику себе. При этом сумку он оставил на скамейке неподалеку. Сообщается, что смартфон мужчина вез в подарок дочери.

Теперь злоумышленника разыскивают правоохранители. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. В ГУВД просят всех, кто узнал человека на фотографии, обратиться в милицию.

 
 
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