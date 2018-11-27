В Минске ограбили мужчину, потерявшего сознание

Как стало известно, происшествие случилось поздно вечером 11 сентября. Мужчина шел на остановку общественного транспорта. Неожиданно ему стало плохо, он потерял сознание.

По информации представителей ОИОС ГУВД Мингорисполкома, ситуацией воспользовался случайный прохожий. Он забрал у лежащего без сознания человека сумку, вытащил из нее новый мобильный телефон и забрал технику себе. При этом сумку он оставил на скамейке неподалеку. Сообщается, что смартфон мужчина вез в подарок дочери.

Теперь злоумышленника разыскивают правоохранители. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. В ГУВД просят всех, кто узнал человека на фотографии, обратиться в милицию.