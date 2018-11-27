Изменения в декабре. Какие перемены произойдут в Беларуси в начале зимы?

БАЗА ДАННЫХ

С начала месяца в Беларуси на Едином портале электронных услуг должен появиться общий доступ к базе данных не занятых в экономике граждан. Каждый житель страны сможет ее посмотреть.

По словам министра труда и социальной защиты Ирины КОСТЕВИЧ, логин и пароль для доступа на портал будут выдавать в службе «одно окно». Также сейчас рассматривается и другой способ информирования граждан – через счет-извещения об оплате ЖКУ. Окончательный список «тунеядцев» будет готов к 1 февраля 2019 года. Минске Елочные базары в откроются 22 декабря

ЦЕНЫ

C начала месяца в Беларуси традиционно подорожают сигареты. При этом некоторые виды табачных изделий вырастут в цене сразу на 16 копеек. Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Ни один из месяцев в 2018 году не стал исключением. В начале каждого из них цены на сигареты неизменно увеличивались в среднем на 5-10 коп. за пачку.

С 17 декабря цены на крепкий алкоголь в белорусских магазинах уравняют. Это предусмотрено требованием МАРТ от 19.10.2018 г. №80. Согласно документу в одном и том же субъекте торговли, торговом объекте должна использоваться одна торговая надбавка на все виды крепких алкогольных напитков. Это требование касается алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов, которая входит в одну классификационную группу, любых производителей.

Корректировка цен потребовалась в связи с тем, что стали поступать многочисленные сигналы, которые свидетельствуют: у торговцев алкоголем появились поставщики, которые выделяются среди других, на их продукцию устанавливается наименьшая торговая надбавка, что приводит к более привлекательной цене одного товара по сравнению с аналогичным другим. Чтобы пресечь развитие скрытой коррупции, антимонопольный орган нашел законодательное решение.

Ожидается, что в ближайшее время может подорожать проезд в городском общественном пассажирском транспорте столицы и в регионах. В частности, предполагается, что проезд в Минске подорожает на 5 копеек. Тогда одна поездка в наземном транспорте будет стоить 65 копеек, в метро – 70 копеек.

ЧТО ЕЩЕ?

С 1 декабря вступят в силу основные поправки в закон о СМИ. Некоторые из них затронут большинство граждан. В частности, вскоре пользователи Интернета смогут оставить свои комментарии на различных ресурсах только пройдя процедуру идентификации.

Оставить полностью анонимный комментарий в Сети станет затруднительно. Предполагается, что данная мера позволит «усмирить» и привлечь к ответственности пользователей, которые, к примеру, пишут оскорбительные слова и нецензурщину в адрес других пользователей.

В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси обязательно наличие зимних шин на автомобилях. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (сейчас – до 24,5 руб.), за повторное такое нарушение в течение года – от 2 до 5 базовых величин (от 49 до 122,5 руб.).