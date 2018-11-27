ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменения в декабре. Какие перемены произойдут в Беларуси в начале зимы?

28.11.2018 17:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Изменения в декабре. Какие перемены произойдут в Беларуси в начале зимы?
АиФ

БАЗА ДАННЫХ

С начала месяца в Беларуси на Едином портале электронных услуг должен появиться общий доступ к базе данных не занятых в экономике граждан. Каждый житель страны сможет ее посмотреть.

По словам министра труда и социальной защиты Ирины КОСТЕВИЧ, логин и пароль для доступа на портал будут выдавать в службе «одно окно». Также сейчас рассматривается и другой способ информирования граждан – через счет-извещения об оплате ЖКУ. Окончательный список «тунеядцев» будет готов к 1 февраля 2019 года.

Изменения в декабре. Какие перемены произойдут в Беларуси в начале зимы? Елочные базары в Минске откроются 22 декабря

ЦЕНЫ

C начала месяца в Беларуси традиционно подорожают сигареты. При этом некоторые виды табачных изделий вырастут в цене сразу на 16 копеек. Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Ни один из месяцев в 2018 году не стал исключением. В начале каждого из них цены на сигареты неизменно увеличивались в среднем на 5-10 коп. за пачку.

С 17 декабря цены на крепкий алкоголь в белорусских магазинах уравняют. Это предусмотрено требованием МАРТ от 19.10.2018 г. №80. Согласно документу в одном и том же субъекте торговли, торговом объекте должна использоваться одна торговая надбавка на все виды крепких алкогольных напитков. Это требование касается алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов, которая входит в одну классификационную группу, любых производителей.

Корректировка цен потребовалась в связи с тем, что стали поступать многочисленные сигналы, которые свидетельствуют: у торговцев алкоголем появились поставщики, которые выделяются среди других, на их продукцию устанавливается наименьшая торговая надбавка, что приводит к более привлекательной цене одного товара по сравнению с аналогичным другим. Чтобы пресечь развитие скрытой коррупции, антимонопольный орган нашел законодательное решение.

Изменения в декабре. Какие перемены произойдут в Беларуси в начале зимы? Каждый белорус сможет посмотреть базу данных «тунеядцев»

Ожидается, что в ближайшее время может подорожать проезд в городском общественном пассажирском транспорте столицы и в регионах. В частности, предполагается, что проезд в Минске подорожает на 5 копеек. Тогда одна поездка в наземном транспорте будет стоить 65 копеек, в метро – 70 копеек.

ЧТО ЕЩЕ?

С 1 декабря вступят в силу основные поправки в закон о СМИ. Некоторые из них затронут большинство граждан. В частности, вскоре пользователи Интернета смогут оставить свои комментарии на различных ресурсах только пройдя процедуру идентификации.

Оставить полностью анонимный комментарий в Сети станет затруднительно. Предполагается, что данная мера позволит «усмирить» и привлечь к ответственности пользователей, которые, к примеру, пишут оскорбительные слова и нецензурщину в адрес других пользователей.

В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси обязательно наличие зимних шин на автомобилях. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (сейчас – до 24,5 руб.), за повторное такое нарушение в течение года – от 2 до 5 базовых величин (от 49 до 122,5 руб.).

Изменения в декабре. Какие перемены произойдут в Беларуси в начале зимы?
Как белорусы будут отдыхать в декабре?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появление доступа к списку «тунеядцев», цены на алкоголь и сигареты, а также упразднение анонимности в Интернете. В традиционной рубрике «АиФ» выделил важнейшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз планирует проекты Twinning с МЧС и Госкомитетом по имуществу Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика