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«Военное положение — еще не война». Что ждет белорусов на украинской границе и за ней
28.11.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
С девяти утра 28 ноября в десяти областях Украины введено военное положение — в том числе и в соседней с Гомельской Черниговской области. Что сегодня происходит на границе и что — за ней? Стоит ли ехать туда белорусам или лучше повременить? TUT.BY прошел пограничный контроль и… увидел, что ничего не изменилось.
В среду утром в пункте пропуска «Новая Гута» немноголюдно. Перед нами лишь несколько фур, микроавтобус, да пара легковушек. Говорят, так же, как в любой будний день.
В одной из машин сразу три поколения: четверо взрослых и девочка-школьница. Цель своего визита в соседнюю страну гомельчане не скрывают — посмотреть автомобиль на СТО дилерского центра (он еще на гарантии), а затем посетить черниговский рынок.
— Не боитесь? Военное положение ведь.
— Ну, военное положение — это еще не война.
— А вы что, боитесь? — подключается к диалогу другой водитель. — Ну вы и смешные. Кому мы там нужны? Езжайте и даже не переживайте. «Война» только по телевизору, а тут все спокойно.
Микроавтобус с «тройкой» в номере [гомельский регион] везет этим утром местную профсоюзную делегацию на встречу с черниговскими коллегами.
— У нас поездка в рамках международного сотрудничества. Запланировали мы ее давно и отменять в связи со всеми этими событиями не стали. Украинские коллеги заверили нас, что все будет хорошо, — улыбаются девушки.
Через 15 минут мы уже на нейтральной территории. Впереди — пункт пропуска «Новые Яриловичи».
И что? Украинские таможенники нашу машину даже не досмотрели. А пограничники в ответ на вопрос о военном положении лишь улыбнулись и пожелали счастливого пути.
В ближайшем от границы населенном пункте — селе Новые Яриловичи — сегодня, как и вчера, все идет своим чередом. В магазине никто последние события не обсуждает. «Устали, — отмахиваются местные. — Да и что толку? Ну какое-то военное положение — и что?».
— Политика — дело грязное и темное. Кто прав кто виноват — разве разобрать. Вчора вон мужава сестра приехала с Байкала. Ехала — боялася. Говорит: «Мы ж как наслухаемся своих новостей, что тут у вас…». А приехала удивилась — все не так, оказывается. А что будет дальше — посмотрим, — машет рукой продавец Светлана.
Напомним, с 9.00 утра сегодняшнего дня
— Военное положение, скорее всего, касается вопросов управления и мобилизации власти на местах, и никакого отношения к режиму пребывания иностранцев не имеет. Очевидно, будут приняты определенные мероприятия в тех силовых структурах, которые контролируют порядок на улице, прохождения границы. Думаю, туристы не почувствуют особых изменений… Блорусы как ездили, пусть и ездят в Украину. Есть выражение, которое очень люблю: «Если ведут себя прилично, то — пожалуйста», —
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Президент Украины
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С девяти утра 28 ноября в десяти областях Украины введено военное положение — в том числе и в соседней с Гомельской Черниговской области. Что сегодня происходит на...
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