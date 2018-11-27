Жен дипломатов и учредителей предприятий не будут включать в базу не занятых в экономике

Жен дипломатов, учредителей предприятий и тех, кто состоит на диспансерном учете, будут относить к занятому в экономике населению. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Витебске, передают «Витебские вести».



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Ирина Костевич отметила, что в развитие декрета № 3 приняты два постановления Совмина, в которые Минтруда внесло уточнения по категориям граждан, добавились новые.

«К примеру, сейчас учредителей предприятий, жен дипломатов и стоящих на диспансерном учете нельзя считать не занятыми в экономике, — пишет издание. — Кто подпадает под действие декрета № 3 и будет платить за жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу, решают постоянно действующие комиссии в регионах».

Напомним, к не занятым в экономике не будут относить в том числе и супруг военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву. В базу также не попадут супруги молодых специалистов, которые проходят распределение, но на время их совместного проживания в местности, где нет возможности трудоустроиться.

К тому же тех не занятых в экономике, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

В примерном перечне объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, значительная часть приходится на обстоятельства по состоянию здоровья.

Избежать полной или частичной оплаты ЖКУ могут те, кто ухаживает за ребенком до 14 лет (включительно), который относится к группе часто и длительно болеющих и состоит на диспансерном учете в организации здравоохранения, в том числе с хроническими заболеваниями.

При этом получить «освобождение» от полной оплаты коммуналки могут также те, кто не может найти работу. Но для этого нужно подпадать хотя бы под одно из условий.

Под трудную жизненную ситуацию также подпадает уход за нетрудоспособным членом семьи (супругом, родителями, совершеннолетними детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками и т.д.) или родственником, который проживает в одном населенном пункте с тем, кто попал в число не занятых в экономике.

Среди других причин, по которым комиссии могут освободить от полной уплаты, — причинение вреда жизни, здоровья, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы. Для этого нужно предоставить, например, справку из МЧС, страховой компании.

Напомним, к 1 декабря в Беларуси создадут базу данных не занятого в экономике населения. Белорусам уже стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Те, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки.

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «одно окно».

«Для физических лиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря в отношении себя лично с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора», — рассказали ранее в Национальном центре электронных услуг.

Напомним, белорусам стали рассылать «письма счастья»: потенциальных не занятых в экономике просят подтвердить занятость.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.