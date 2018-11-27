|
Жен дипломатов и учредителей предприятий не будут включать в базу не занятых в экономике
28.11.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Жен дипломатов, учредителей предприятий и тех, кто состоит на диспансерном учете, будут относить к занятому в экономике населению. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Витебске,
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY
Ирина Костевич отметила, что в развитие декрета № 3
«К примеру, сейчас учредителей предприятий, жен дипломатов и стоящих на диспансерном учете нельзя считать не занятыми в экономике, — пишет издание. — Кто подпадает под действие декрета № 3 и будет платить за жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу, решают постоянно действующие комиссии в регионах».
Напомним, к не занятым в экономике
К тому же тех не занятых в экономике, которые оказались в трудной жизненной ситуации,
В примерном перечне объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, значительная часть приходится на обстоятельства по состоянию здоровья.
Избежать полной или частичной оплаты ЖКУ могут те, кто ухаживает за ребенком до 14 лет (включительно), который относится к группе часто и длительно болеющих и состоит на диспансерном учете в организации здравоохранения, в том числе с хроническими заболеваниями.
При этом получить «освобождение» от полной оплаты коммуналки могут также те, кто не может найти работу. Но для этого нужно подпадать хотя бы под одно из условий.
Под трудную жизненную ситуацию также подпадает уход за нетрудоспособным членом семьи (супругом, родителями, совершеннолетними детьми, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками и т.д.) или родственником, который проживает в одном населенном пункте с тем, кто попал в число не занятых в экономике.
Среди других причин, по которым комиссии могут освободить от полной уплаты, — причинение вреда жизни, здоровья, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы. Для этого нужно предоставить, например, справку из МЧС, страховой компании.
Напомним, к 1 декабря в Беларуси
Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря,
«Для физических лиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря в отношении себя лично с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора», — рассказали ранее в Национальном центре электронных услуг.
Напомним, белорусам
Ранее сообщалось, что власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жен дипломатов, учредителей предприятий и тех, кто состоит на диспансерном учете, будут относить к занятому в экономике населению. Об этом сообщила министр труда и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)