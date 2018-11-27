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Участники из всех регионов Беларуси выступят на сцене фестиваля "Белавежская зорка"
28.11.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Осталось немного времени и Международный многожанровый конкурс фестиваль творчества «Белавежская зорка» - соберет на своей сцене около 2000 участников со всех уголков Беларуси и не только. Организаторы подтвердили, что заявки на участие поступили из всех регионов страны.
В номинации «Лучший
«Белавежская зорка» - это многожанровый фестиваль-конкурс творчества, который соберет на одной сцене творческие коллективы и сольных исполнителей, представителей учреждений образования, культуры, частных школ разных направлений: вокальные, хореографические, инструментальные, театральные.
Также, в преддверии Нового Года, организационный комитет фестиваля делает подарок всем участникам – посещение Резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще.
Победитель в номинации "Хореографическое творчество" сможет выиграть путёвку на Всеукраинский фестиваль танца за счёт полного финансирования принимающей стороной. И, несомненно, самым главным подарком для участников, станет поездка на 8 летних дней в творческий лагерь, который разместился на берегу моря. Поездка для ребят будет за счёт частичного финансирования принимающей стороной. Это, конечно, далеко не все подарки.
Ну и конечно главный сюрприз – это звездное жюри фестиваля. Например: Юлия Киреева, автор песен для Ольги Бузовой, продюсерского центра Доминика Джокера, певицы Алены Ланской; Светлана Адамовна Стаценко – заслуженный деятель культуры РБ, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. В.Г. Мулявина, музыкальный руководитель телевизионного проекта «Я пою» (телеканал ОНТ); Роман Ковалев-главный хореограф детского Евровидения 2018 и многие другие известные личности в сфере культуры и искусств.
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