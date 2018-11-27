В Ивацевичах водитель расстроился после ДТП и побежал бить другие машины

Эти события происходили 20 ноября в Ивацевичах. На часах примерно 7:20 минут. Легковой автомобиль, за рулем которого женщина, движется мимо СШ №1 г. Ивацевичи в направлении Панков. Перед "лежачим полицейским", напротив учебного заведения, женщина затормозила - и тут в заднюю часть ее машины врезался "Хюндай", за рулем которого находился Н., мужчина, молодой житель Ивацевич. Он не рассчитал правильно дистанцию, не успел остановить машину, допустил столкновение.



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Дальнейшие действия водителя «Хюндай» не поддаются никакой логике. Он выскочил из авто, перепрыгнул через капот машины в месте столкновения и бросился бежать в сторону перекрестка улиц Ленина и Клютко…

В райотдел милиции тут же поступили два сообщения. Первое: произошло ДТП возле СШ №1. Второе: неизвестный мужчина ведет себя неадекватно неподалеку от спиртзавода, чуть не бросается под машины на проезжей части, а в одном автомобиле сбил зеркало. На тот момент милиция еще не знала, что к двум фактам имеет отношение один человек — Н.

Этого мужчину, который совершил ДТП, задержал тот водитель, на машине которого он сбил зеркало. Применил физическую силу, вызвал милицию, — короче, сделал доброе дело, остановил цепочку событий, которая могла бы привести и к трагедии, потому как потрясенный случившимся несчастный Н. мог и под колеса авто броситься.

Сотрудники милиции провели медосмотр Н. — и были немало удивлены: мужчина — трезв, не находится под воздействием токсических или наркотических средств.

Вот что нам рассказала мать этого мужчины. Несколько дней назад Н. на работе поступило сообщение, что с ним прекращают трудовые отношения. Этот факт чрезвычайно больно ударил по состоянию Н., он потерял сон, душевное равновесие, не находил себе места. Скорее всего, потеря концентрации внимания и привела к происшествию и такому странному поведению со стороны Н.

Читаем Правила дорожного движения. В болезненном и уставшем состоянии управлять авто запрещается. Хорошо, если за состоянием человека следят родные люди. Родители, жена, другие члены семьи должны были не позволить близкому человеку садиться за руль, если видят, что он сильно взволнован или угнетен. Чтобы попасть в ту или иную точку города или района, не обязательно самому быть водителем. Можно попросить другого — родного, друга, знакомого. Выигрывают в итоге все.

Василий Жур, начальник ОГАИ Ивацевичского РОВД