«Белнефтехим» рассказал, как будет повышать цены

Поэтапное повышение цен на топливо намеревается проводить концерн «Белнефтехим».

Об этом заявил замглавы концерна Владимир Сизов, отвечая на вопросы журналистов 28 ноября.

По его словам, стратегия выбрана с учетом изменений ситуации на рынке.

«Мы отслеживаем изменения ситуации на рынке, то, как это влияет на экономику нефтепереработки, отслеживаем ситуацию с изменением курса. Также на нас оказывает влияние налоговая составляющая», - цитирует Сизова БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» проводит в интернете опрос населения . Граждане Беларуси голосуют за одномоментное или поэтапное повышение. По словам Сизова, на утро среды за одномоментное повышение цен на топливо отдали голоса 47%, за поэтапное – 46% граждан. 7% голосующих ответили, что им все равно. Всего проголосовали более 6000 человек.

Напомним, стоимость топлива планомерно повышается на 1 копейку. 11 ноября это произошло в 23-й раз. Всего в нынешнем году было 25 повышений стоимости топлива.