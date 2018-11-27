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«Белнефтехим» рассказал, как будет повышать цены
Поэтапное повышение цен на топливо намеревается проводить концерн «Белнефтехим».
Об этом заявил замглавы концерна Владимир Сизов, отвечая на вопросы журналистов 28 ноября.
По его словам, стратегия выбрана с учетом изменений ситуации на рынке.
«Мы отслеживаем изменения ситуации на рынке, то, как это влияет на экономику нефтепереработки, отслеживаем ситуацию с изменением курса. Также на нас оказывает влияние налоговая составляющая», - цитирует Сизова БЕЛТА.
Ранее сообщалось, что «Белнефтехим»
Напомним, стоимость топлива планомерно повышается на 1 копейку. 11 ноября это
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Поэтапное повышение цен на топливо намеревается проводить концерн «Белнефтехим». Об этом заявил замглавы концерна Владимир Сизов, отвечая на вопросы журналистов...
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