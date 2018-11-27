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«Белнефтехим» рассказал, как будет повышать цены

28.11.2018 17:20 — Разное | БДГ  
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Поэтапное повышение цен на топливо намеревается проводить концерн «Белнефтехим».

Об этом заявил замглавы концерна Владимир Сизов, отвечая на вопросы журналистов 28 ноября.

По его словам, стратегия выбрана с учетом изменений ситуации на рынке.

«Мы отслеживаем изменения ситуации на рынке, то, как это влияет на экономику нефтепереработки, отслеживаем ситуацию с изменением курса. Также на нас оказывает влияние налоговая составляющая», - цитирует Сизова БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» проводит в интернете опрос населения. Граждане Беларуси голосуют за одномоментное или поэтапное повышение. По словам Сизова, на утро среды за одномоментное повышение цен на топливо отдали голоса 47%, за поэтапное – 46% граждан. 7% голосующих ответили, что им все равно. Всего проголосовали более 6000 человек.

Напомним, стоимость топлива планомерно повышается на 1 копейку. 11 ноября это произошло в 23-й раз. Всего в нынешнем году было 25 повышений стоимости топлива.

Как заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ходе поездки на ОАО «Гродно Азот» 8 ноября, при цене одного барреля нефти в 72 доллара стоимость одного литра топлива в 77 центов будет «справедливой». Ляшенко также отметил, что при стабильной цене на нефть повышение стоимость топлива будет планомерно продолжаться на 1 копейку.

 
Теги: Гродно
 
 
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Поэтапное повышение цен на топливо намеревается проводить концерн «Белнефтехим». Об этом заявил замглавы концерна Владимир Сизов, отвечая на вопросы журналистов...
 
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