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Миллиардеры тоже делают это
28.11.2018 17:36 — Разное | Ежедневник
фото: pikabu.ru
Билл Гейтс рассказал, как он проводит досуг.
Великие бизнесмены – тоже люди, а потому проводят время не только за чтением бизнес-литературы. Иногда они, как простые смертные, смотрят сериалы. Конечно, не мыльные оперы, а вполне качественный и местами интеллектуальный продукт. Билл Гейтс назвал семь любимых сериалов и рассказал, кто из персонажей напоминает ему самого себя.
«Силиконовая долина»
«Если вы действительно хотите понять, как устроена Кремниевая долина, посмотрите этот сериал», – написал Гейтс в блоге 19 ноября. Он признался, что из всех персонажей сериала отождествляет себя с Ричардом Хендриксом –программистом-«ботаником», создающим собственную компанию.
«Миллиарды»
Сериал рассказывает о противостоянии миллиардера с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и прокурора Чака Родса, мечтающего посадить бизнесмена за финансовые преступления.
«Обмани меня»
Герои сериала – доктор Кэл Лайтман и его коллеги помогают расследовать преступления, раскрывая обман с помощью знания человеческой психологии.
«Корона»
Рассказывает о первых годах Елизаветы II на британском престоле.
«Американская семейка»
Комедийный сериал о буднях большой семьи.
«Это мы»
Еще один сериал о большой семье, но на этот раз – драматический.
«Огни ночной пятницы»
Главный герой – тренер школьной команды по американскому футболу Эрик Тейлор. Действие разворачивается в вымышленном городке в штате Техас. В сериале поднимаются такие социальные проблемы, как расизм, наркотики, аборты.
Другие любимые сериалы Гейтс назвал на своей страничке на likewise.com – сервисе рекомендаций, пишут
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Билл Гейтс рассказал, как он проводит досуг.
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