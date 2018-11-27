Миллиардеры тоже делают это

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Билл Гейтс рассказал, как он проводит досуг.

Великие бизнесмены – тоже люди, а потому проводят время не только за чтением бизнес-литературы. Иногда они, как простые смертные, смотрят сериалы. Конечно, не мыльные оперы, а вполне качественный и местами интеллектуальный продукт. Билл Гейтс назвал семь любимых сериалов и рассказал, кто из персонажей напоминает ему самого себя.

«Силиконовая долина»

«Если вы действительно хотите понять, как устроена Кремниевая долина, посмотрите этот сериал», – написал Гейтс в блоге 19 ноября. Он признался, что из всех персонажей сериала отождествляет себя с Ричардом Хендриксом –программистом-«ботаником», создающим собственную компанию.

«Миллиарды»

Сериал рассказывает о противостоянии миллиардера с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и прокурора Чака Родса, мечтающего посадить бизнесмена за финансовые преступления.

«Обмани меня»

Герои сериала – доктор Кэл Лайтман и его коллеги помогают расследовать преступления, раскрывая обман с помощью знания человеческой психологии.

«Корона»

Рассказывает о первых годах Елизаветы II на британском престоле.

«Американская семейка»

Комедийный сериал о буднях большой семьи.

«Это мы»

Еще один сериал о большой семье, но на этот раз – драматический.

«Огни ночной пятницы»

Главный герой – тренер школьной команды по американскому футболу Эрик Тейлор. Действие разворачивается в вымышленном городке в штате Техас. В сериале поднимаются такие социальные проблемы, как расизм, наркотики, аборты.

Другие любимые сериалы Гейтс назвал на своей страничке на likewise.com – сервисе рекомендаций, пишут Ведомости .

