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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года
Новости Украины. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление было подписано 28 ноября председателем Верховной Рады.
Таким образом, до старта избирательной компании остается чуть больше месяца. Гонка начнется без задержек – 31 декабря.
По данным «Комитета избирателей Украины», о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах заявили уже свыше 30 политиков.
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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года
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Новости Украины. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление было...
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