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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

28.11.2018 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление было подписано 28 ноября председателем Верховной Рады.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

Таким образом, до старта избирательной компании остается чуть больше месяца. Гонка начнется без задержек – 31 декабря.

По данным «Комитета избирателей Украины», о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах заявили уже свыше 30 политиков.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Украины. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление было...
 
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