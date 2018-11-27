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Аист остался зимовать в Минске, и вы можете ему помочь

28.11.2018 17:36 — Разное | KYKY  
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Минчане рассказали, что во дворе в Сухарево поселился аист. Он решил остаться зимовать в городе, а не улетел на юг ещё в августе-сентябре. Эксперты объяснили, как можно помочь аисту комфортно пережить эту зиму, пишет TUT.by.

Аиста заметили 27 ноября на поле за домом по улице Школьной, 16. Надежда, местная жительница, позвонила в МЧС и милицию, а также обратилась в «Ахову птушак Бацькаўшчыны». Девушка беспокоится, сможет ли аист пережить зиму. Она сказала, что он не может летать − что-то с крылом. На деле оказалось, что всё-таки может, но на небольшие расстояния.

Надежде сказали, что аиста трогать не надо − улетит сам, если захочет. Специалисты советуют подкармливать его куриными шейками, но быть осторожным и не спугнуть его, потому что он боится людей. Никакие службы забирать птицу не стали.

Комментарий эксперта

Специалист по природоохранным вопросам «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Семён Левый рассказал, что обычно аисты улетают на юг в конце августа, но в последние годы всё чаще бывают случаи, когда они остаются в Минске. Причины разные: потепление, наличие вокруг Минска незамерзающих источников, свалки, где можно раздобыть пищу. Семён говорит, что иногда остаются даже те птицы, которые могут летать на дальние расстояния − значит, это их выбор: «Я не уверен, что аист на Школьной ранен и не способен к полету. Если бы он не мог летать, он бы не смог сделать даже короткие перелеты».

Семён рекомендует не трогать птицу и не пытаться её ловить, потому что это травмоопасно и вообще большой стресс для птицы. Чтобы помочь аисту комфортно пережить зиму, достаточно только подкармливать его − можно давать ему мясные полуфабрикаты, только нужно их разморозить и порезать. Неплохо подкармливать аиста мойвой. А холод, объясняет Левый, птице не страшен: «У аистов температура тела порядка 40 градусов, также их защищает оперение. Угроза для птицы − низкая температура примерно минус 15 градусов и ниже. Тогда их нужно ловить и искать теплое помещение. Но, зная все эти случаи зимовки аистов, можем предположить, что птица сможет перезимовать здесь, а весной улететь». В зоопарк аиста не заберут, потому что ему придётся пройти карантин, а это сделать негде. 

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Теги: Минск
 
 
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Минчане рассказали, что во дворе в Сухарево поселился аист. Он решил остаться зимовать в городе, а не улетел на юг ещё в августе-сентябре. Эксперты объяснили, как...
 
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Калiнкавiцкiя навiны
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