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IBA Group учредила специальный приз на конкурсе «Премия HR-бренд»

28.11.2018 18:05 — Разное | Аргументы и факты  
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IBA Group учредила специальный приз на конкурсе «Премия HR-бренд»
АиФ

В этом году компания IBA Group оценивает проекты, связанные c темой управления талантами. Среди проектов, которые представлены в основных и специальных номинациях на конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь 2018» было отобрано 4 главных претендента на специальный приз.

При выборе лучшего, по их мнению, проекта, представители компании IBA руководствуются следующими критериями:

  • Бизнес-эффективность проекта;  
  • Привлекательность для целевой аудитории;  
  • Охват сотрудников;
  • Возможность масштабирования и внедрения в другой компании/отрасли.

Победитель будет объявлен 5 декабря на церемонии награждения конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018».

IBA Group учредила специальный приз на конкурсе «Премия HR-бренд» Объявлен состав жюри конкурса «Премии HR-бренд - 2018»

«Премия HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, которая в этом году в Беларуси пройдет пятый раз.

Премия успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 года в Украине; с 2013 года в странах Центральной Азии.

С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY

 

 
 
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Компания IBA Group учредила специальный приз за выдающийся проект в области управления персоналом на конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь».
 
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