IBA Group учредила специальный приз на конкурсе «Премия HR-бренд»

В этом году компания IBA Group оценивает проекты, связанные c темой управления талантами. Среди проектов, которые представлены в основных и специальных номинациях на конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь 2018» было отобрано 4 главных претендента на специальный приз.
При выборе лучшего, по их мнению, проекта, представители компании IBA руководствуются следующими критериями:
- Бизнес-эффективность проекта;
- Привлекательность для целевой аудитории;
- Охват сотрудников;
- Возможность масштабирования и внедрения в другой компании/отрасли.
Победитель будет объявлен 5 декабря на церемонии награждения конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018».
«Премия HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, которая в этом году в Беларуси пройдет пятый раз.
Премия успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 года в Украине; с 2013 года в странах Центральной Азии.
С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY