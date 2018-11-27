IBA Group учредила специальный приз на конкурсе «Премия HR-бренд»

В этом году компания IBA Group оценивает проекты, связанные c темой управления талантами. Среди проектов, которые представлены в основных и специальных номинациях на конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь 2018» было отобрано 4 главных претендента на специальный приз.

При выборе лучшего, по их мнению, проекта, представители компании IBA руководствуются следующими критериями:

Бизнес-эффективность проекта;

Привлекательность для целевой аудитории;

Охват сотрудников;

Возможность масштабирования и внедрения в другой компании/отрасли.

Победитель будет объявлен 5 декабря на церемонии награждения конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018».

«Премия HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, которая в этом году в Беларуси пройдет пятый раз.

Премия успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 года в Украине; с 2013 года в странах Центральной Азии.

С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY