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Финансы белорусов будет защищать омбудсмен?
В Беларуси уже в следующем году может появиться финансовый омбудсмен (должностное лицо, призванное контролировать соблюдение справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц) и специальная служба, которая будет отстаивать интересы потребителей, сообщил в эфире
Это один из пунктов совместного твининг-проекта Нацбанка и Европейского союза. Он также предполагает совершенствование работы платежных систем.
Как отмечают специалисты крупнейшего финансового регулятора нашей страны, внимание будет уделяться, прежде всего, регулированию самих платежных систем. Как результат – обеспечивается доступ на данный рынок не только банков, но и небанковских кредитно-финансовых организаций.
Кроме того, твининг-проект предусматривает внедрение новой информационной политики.
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В Беларуси уже в следующем году может появиться финансовый омбудсмен (должностное лицо, призванное контролировать соблюдение справедливости и интересов...
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