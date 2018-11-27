Финансы белорусов будет защищать омбудсмен?

Это один из пунктов совместного твининг-проекта Нацбанка и Европейского союза. Он также предполагает совершенствование работы платежных систем.





Как отмечают специалисты крупнейшего финансового регулятора нашей страны, внимание будет уделяться, прежде всего, регулированию самих платежных систем. Как результат – обеспечивается доступ на данный рынок не только банков, но и небанковских кредитно-финансовых организаций.





Кроме того, твининг-проект предусматривает внедрение новой информационной политики.



