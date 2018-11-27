Встреча Нового года в Одессе у белорусов под большим вопросом









Купить тур на Новый год в Одессу пока невозможно в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины. Однако, как рассказал специалист агентства, ситуация еще может поменяться и продажи путевок в этот портовый город возобновят.





Для тех, кто решил во что бы то ни стало провести зимние праздники в Украине, расстраиваться не стоит. Компания предлагает в качестве альтернативы турпрограммы в те города страны-соседки, в которых военное положение не введено. В случае серьезных изменений турагентство и им будет искать замену.



