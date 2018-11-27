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Встреча Нового года в Одессе у белорусов под большим вопросом
Продажи путевок в Одессу временно приостановило турагентство «Богемия Трэвел». Информацию
Купить тур на Новый год в Одессу пока невозможно в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины. Однако, как рассказал специалист агентства, ситуация еще может поменяться и продажи путевок в этот портовый город возобновят.
Для тех, кто решил во что бы то ни стало провести зимние праздники в Украине, расстраиваться не стоит. Компания предлагает в качестве альтернативы турпрограммы в те города страны-соседки, в которых военное положение не введено. В случае серьезных изменений турагентство и им будет искать замену.
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Продажи путевок в Одессу временно приостановило турагентство «Богемия Трэвел». Информацию МЛЫН.BYподтвердил консультант компании.
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