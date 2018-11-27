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В 2019 году объем поставок российской нефти в Беларусь сохранится на уровне 18 миллионов тонн

28.11.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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О поставках российской нефти сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на Международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития химического и нефтехимического комплекса». Мероприятие началось сегодня в Минске.

Владимир Сизов уточнил, что российская нефть поставляется на белорусские НПЗ, и объем в 18 миллионов тонн соответствует мощностям заводов. Вместе с тем переговоры с российской стороной продолжаются, и пока рано говорить об условиях поставки сырья. В том числе – о налоговом маневре и конечной стоимости нефти для Беларуси, сообщает сайт Neft.by.


 
Теги: Минск
 
 
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О поставках российской нефти сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на Международной научно-технической конференции «Состояние...
 
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