В 2019 году объем поставок российской нефти в Беларусь сохранится на уровне 18 миллионов тонн

Владимир Сизов уточнил, что российская нефть поставляется на белорусские НПЗ, и объем в 18 миллионов тонн соответствует мощностям заводов. Вместе с тем переговоры с российской стороной продолжаются, и пока рано говорить об условиях поставки сырья. В том числе – о налоговом маневре и конечной стоимости нефти для Беларуси, сообщает сайт