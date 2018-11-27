Звезда Болливуда погасила долги индийских фермеров









Вышло более 40 млн рупий, что примерно соответствует $560 тыс. Таким образом Баччан спас от долгов 1398 своих земляков.





В доказательство этому в своем блоге он опубликовал одноразовый расчетный документ и пообещал передать подтверждающие бумаги бывшим должникам, чтобы у них не возникло сложностей в дальнейшем. Также актер пригласил фермеров на встречу и даже зарезервировал для этого билеты на поезда, которые следуют в Мумбаи, где он живет.





76-летний Амитабх Баччан говорит, что испытывает чувство выполненного долга. Ведь вопрос кредитных обязательств является чрезвычайно болезненным для индийских фермеров. В течение десятилетий агропроизводство в стране сопровождалась засухой, истощением уровня грунтовых вод, снижением производительности и отсутствием модернизации. Как результат, с 1995 г. по меньшей мере 300 тыс. фермеров покончили свою жизнь самоубийством.



