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Звезда Болливуда погасила долги индийских фермеров

28.11.2018 17:31 — Разное | Партизан  
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Боллливудский актер Амитабх Баччан оплатил задолженности по кредитам фермерских хозяйств в индийском штате Уттар-Прадеш ( малая родина звезды).



Вышло более 40 млн рупий, что примерно соответствует $560 тыс. Таким образом Баччан спас от долгов 1398 своих земляков.

В доказательство этому в своем блоге он опубликовал одноразовый расчетный документ и пообещал передать подтверждающие бумаги бывшим должникам, чтобы у них не возникло сложностей в дальнейшем. Также актер пригласил фермеров на встречу и даже зарезервировал для этого билеты на поезда, которые следуют в Мумбаи, где он живет.

 76-летний Амитабх Баччан говорит, что испытывает чувство выполненного долга. Ведь вопрос кредитных обязательств является чрезвычайно болезненным для индийских фермеров. В течение десятилетий агропроизводство в стране сопровождалась засухой, истощением уровня грунтовых вод, снижением производительности и отсутствием модернизации. Как результат, с 1995 г. по меньшей мере 300 тыс. фермеров покончили свою жизнь самоубийством.

Отметим также, что Амитабх Баччан является одним из самых популярных и самых известных актеров в Индии. Он снялся в более чем 190 фильмах, а в последние годы также снимался в Голливуде, пишет BBC.

 
 
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Боллливудский актер Амитабх Баччан оплатил задолженности по кредитам фермерских хозяйств в индийском штате Уттар-Прадеш ( малая родина звезды).
 
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