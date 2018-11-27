Анна Красулина обжаловала депортацию

- В жалобе я указываю на совершенно несоразмерное, непропорциональное наказание. Опять же: за что? За безбилетный проезд? Смешно – понятно, что безбилетный проезд не представляет никакой угрозы «общественной безопасности».





За два моих участия в «массовых несанкционированных мероприятия» в 2016-2017 годах? Так у меня только участие в мероприятиях – опасно себя не вела, угрозы не представляла, и вообще – это гарантированное мне Конституцией право на мирные собрания, - сообщила Анна Красулина «Белорусскому партизану».





Более того, пресс-секретарь ОГП обращает внимание, что в обоих случаях она обжаловала штрафы сначала в белорусских судах, а затем – в Комитете ООН по правам человека:





- Оба случая по статье 23.34 я обжаловала по полной программе в белорусских судах, а затем подала две жалобы в Комитет по правам человека ООН – обе жалобы находятся на стадии рассмотрения. Тогда – за что меня высылают? А высылают, получается, по принципу «так хочу» - аргументации никакой нет, - подчеркнула Анна Красулина.





В течение месяца ГУВД Мингорисполкома должно дать ответ на жалобу пресс-секретаря ОГП. Потом Красулина может обжаловать решение минской милиции в суде.





- Новый год я в любом случае отмечу здесь, - мрачно шутит Анна Красулина.





Спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин следит за развитием дела о депортации.





21 ноября пресс-секретарь ОГП Анна Красулина также известила посольство Российской Федерации в Минске о сложившейся вокруг нее ситуации. Посольство Российской Федерации направило ноту в МИД Беларуси, который переадресовал ее в МВД.





Напомним, две недели назад УВД Московского района Минска приняло решение выслать Анну Красулину из страны сроком на год. Покинуть пределы Беларуси пресс-секретарю ОГП предписано до 30 ноября.





Анна Красулина является гражданкой Российской Федерации, но живет в Беларуси с 2002 года . В Беларуси проживают ее родители, муж, двое детей. В России же у нее родных нет. . В Беларуси проживают ее родители, муж, двое детей. В России же у нее родных нет.





Официальной причиной депортации называются три административных правонарушения: два – за участие в несанкционированной акции, одно - за проезд «зайцем» в общественном транспорте.