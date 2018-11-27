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Анна Красулина обжаловала депортацию

28.11.2018 17:28 — Разное | Партизан  
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28 ноября пресс-секретарь ОГП Анна Красулина обжаловала свою депортацию в ГУВД Мингорисполкома. В течение месяца милиция должна дать ей ответ.

Анна Красулина обжаловала депортацию
- В жалобе я указываю на совершенно несоразмерное, непропорциональное наказание. Опять же: за что? За безбилетный проезд? Смешно – понятно, что безбилетный проезд не представляет никакой угрозы «общественной безопасности». 

За два моих участия в «массовых несанкционированных мероприятия» в 2016-2017 годах? Так у меня только участие в мероприятиях – опасно себя не вела, угрозы не представляла, и вообще – это гарантированное мне Конституцией право на мирные собрания, - сообщила Анна Красулина «Белорусскому партизану».

Более того, пресс-секретарь ОГП обращает внимание, что в обоих случаях она обжаловала штрафы сначала в белорусских судах, а затем – в Комитете ООН по правам человека:

- Оба случая по статье 23.34 я обжаловала по полной программе в белорусских судах, а затем подала две жалобы в Комитет по правам человека ООН – обе жалобы находятся на стадии рассмотрения. Тогда – за что меня высылают? А высылают, получается, по принципу «так хочу» - аргументации никакой нет, - подчеркнула Анна Красулина. 

В течение месяца ГУВД Мингорисполкома должно дать ответ на жалобу пресс-секретаря ОГП. Потом Красулина может обжаловать решение минской милиции в суде. 

- Новый год я в любом случае отмечу здесь, - мрачно шутит Анна Красулина.

Спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин следит за развитием дела о депортации. 

21 ноября пресс-секретарь ОГП Анна Красулина также известила посольство Российской Федерации в Минске о сложившейся вокруг нее ситуации. Посольство Российской Федерации направило ноту в МИД Беларуси, который переадресовал ее в МВД.

Напомним, две недели назад УВД Московского района Минска приняло решение выслать Анну Красулину из страны сроком на год. Покинуть пределы Беларуси пресс-секретарю ОГП предписано до 30 ноября.

Анна Красулина является гражданкой Российской Федерации, но живет в Беларуси с 2002 года. В Беларуси проживают ее родители, муж, двое детей. В России же у нее родных нет.

Официальной причиной депортации называются три административных правонарушения: два – за участие в несанкционированной акции, одно - за проезд «зайцем» в общественном транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября пресс-секретарь ОГП Анна Красулина обжаловала свою депортацию в ГУВД Мингорисполкома. В течение месяца милиция должна дать ей ответ.
 
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