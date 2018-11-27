Раскритикованный Лукашенко Налоговый кодекс доработает Мясникович

Рабочую группу, которая будет заниматься доработкой новой редакции Налогового кодекса, возглавил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, его замом стал первый вице-премьер Александр Турчин, сообщила пресс-служба Совета Республики.





Участники прошедшего в среду совещания по вопросам доработки Налогового кодекса рассмотрели спорные положения проекта, приняли к сведению замечания Администрации президента.





Ранее над изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс работали две рабочие группы — межведомственная при Министерстве финансов и постоянно действующая при Совете министров. Новой рабочей группе предстоит еще раз проанализировать подготовленную редакцию Кодекса, обсудить спорные моменты и выработать по ним единое мнение, отметил Михаил Мясникович.





При этом главное требование к документу остается неизменным: налоговая система должна быть прозрачной, более простой и понятной для людей и бизнеса.









С учетом поставленной Лукашенко задачи доработать документ в течение двух недель проект новой редакции Налогового кодекса должен поступить на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания до 7 декабря 2018 года.





Напомним, Лукашенко недавно отметил, что много вопросов вызывает обновление Налогового кодекса.





«Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным, без внутренних противоречий, а главное — комфортным для людей и бизнеса. Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено», — поставил задачу Лукашенко.