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Не дождётесь! Путину не понравился вопрос о России после Путина

28.11.2018 16:53 — Разное | Партизан  
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после его ухода с поста главы государства.



«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — сказал Путин с улыбкой, выступая на форуме «Россия зовет!».

В марте Путин назвал бреднями мнение американских экспертов о том, что после ухода с поста главы государства ему грозит опасность. Тогда же он рассказал, что со своего первого президентского срока думает о преемнике, однако выбор «все равно будет за российским народом». Схожую мысль он высказывал неоднократно.

В июне в ходе прямой линии он отрицательно ответил на вопрос, не одиноко ли ему на так называемом политическом олимпе. Путин отметил, что работает с командой единомышленников.

Владимир Путин стал президентом РФ в 2000 году. Спустя четыре года он был переизбран на новый срок. С 2008-го по 2012-й официально президентом был Дмитрий Медведев. Путин тогда занимал пост премьер-министра. 

И вернулся в кресло президента в 2012 году, тогда же президентский срок в России увеличился с четырех до шести лет. На выборах в марте 2018 года, по официальным данным, он набрал 76,69 процента голосов избирателей.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после его ухода с поста главы государства.
 
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