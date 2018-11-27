Синоптики обещают до 20 градусов мороза 29 ноября





До 20 градусов мороза опустится температура воздуха в некоторых районах Беларуси в четверг, 29 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ночью будет от 8 до 14 градусов мороза, преимущественно по восточной половине страны – минус 15-20 градусов. Днем – от 3 до 9 градусов ниже нуля.