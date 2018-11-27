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Синоптики обещают до 20 градусов мороза 29 ноября

28.11.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Синоптики обещают до 20 градусов мороза 29 ноября

До 20 градусов мороза опустится температура воздуха в некоторых районах Беларуси в четверг, 29 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ночью будет от 8 до 14 градусов мороза, преимущественно по восточной половине страны – минус 15-20 градусов. Днем – от 3 до 9 градусов ниже нуля.

 
 
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До 20 градусов мороза опустится температура воздуха в некоторых районах Беларуси в четверг, 29 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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