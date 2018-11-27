Сильная магнитная буря накроет Землю в первые дни зимы

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В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали на начало декабря сильнейшую магнитную бурю, сообщаетС самого утра 1 декабря ожидаются геомагнитные возмущения, интенсивность которых в течение суток будет только расти, а 2 декабря произойдет мощный магнитный выброс.После этого геомагнитные возмущения будут идти на спад, а 7 и 8 декабря магнитная буря повторится, но будет слабее предыдущей.Ученые предупреждают, что люди с повышенной геомагнитной чувствительностью в эти дни могут испытывать головную боль, слабость, раздражительность, утомляемость.