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Сильная магнитная буря накроет Землю в первые дни зимы
Фото носит иллюстративный характер. Источник: u-f.ru
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали на начало декабря сильнейшую магнитную бурю, сообщает
С самого утра 1 декабря ожидаются геомагнитные возмущения, интенсивность которых в течение суток будет только расти, а 2 декабря произойдет мощный магнитный выброс.
После этого геомагнитные возмущения будут идти на спад, а 7 и 8 декабря магнитная буря повторится, но будет слабее предыдущей.
Ученые предупреждают, что люди с повышенной геомагнитной чувствительностью в эти дни могут испытывать головную боль, слабость, раздражительность, утомляемость.
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Пик активности геомагнитных возмущений придется на 2 декабря.
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