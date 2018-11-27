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Порошенко не собирается продлевать 30-дневное военное положение на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней.
"Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь", - сказал П.Порошенко во время встречи с активом Черниговской области в среду.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней. "Военное положение пройдет и...
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