Порошенко не собирается продлевать 30-дневное военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней.

"Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь", - сказал П.Порошенко во время встречи с активом Черниговской области в среду.