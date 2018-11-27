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Таможенники в Смоленской области пресекли ввоз из Беларуси 40 т рыбы под видом черных металлов

28.11.2018 17:54 — Разное | Интерфакс  
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Таможенники на трассе М-1 в Ярцевском районе Смоленской области предотвратили ввоз на территорию РФ из Беларуси 40 тонн санкционной рыбной продукции, сообщает Смоленская таможня в среду.

Остановленное сотрудниками транспортное средство, согласно документам, перевозило изделия из черных металлов. Однако в ходе дополнительной проверки было установлено, что по факту в автомобиле перевозится продукция из рыбы семейства лососевых (брюшки, головы, хребты, полоски, кусочки, полученные при разделке). Общий вес товара составил около 40 тонн.

"Также в ходе досмотра установлено, что на части товара маркировка отсутствует либо сорвана, а часть продукции маркирована этикетками, где страной происхождения указаны Шотландия и Великобритании. Данный товар входит в санкционный список и запрещен к ввозу в РФ", - говорится в сообщении таможни.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. росс. рублей

С учетом того, что продукция лососевых рыб входит в перечень стратегически важных ресурсов, за перемещение которых в ряде случаев может наступить и уголовная ответственность, сотрудниками таможни в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, отмечает ведомство.

Всего с начала 2018 года в регионе деятельности Смоленской таможни выявлено порядка 500 транспортных средства с товарами, подпадающими под ограничительные меры, возбуждено более 130 дел об административных правонарушениях, наложено штрафных санкций на сумму 5 млн росс. рублей, 3,8 млн росс. рублей из них взыскано.

 
 
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Таможенники на трассе М-1 в Ярцевском районе Смоленской области предотвратили ввоз на территорию РФ из Беларуси 40 тонн санкционной рыбной продукции, сообщает...
 
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