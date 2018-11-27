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Евросоюз осудил исполнение очередных смертных приговоров в Беларуси

28.11.2018 17:21 — Разное | Интерфакс  
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Евросоюз осуждает исполнение очередных смертных приговоров в Беларуси, считает, что действия белорусских властей противоречат заявленной Минском готовности взаимодействовать с международным сообществом по этому вопросу.

"Европейский союз вновь заявляет о своем твердом и недвусмысленном неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.

"Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом", - констатировала она.

Пресс-секретарь отметила, что введение белорусскими властями моратория на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене было бы положительным событием.

"Ощутимые шаги со стороны Беларусью к соблюдению всеобщих прав человека, в том числе и в отношении смертной казни, будут оставаться ключевыми при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси", - подчеркивается в заявлении.

Исполнение смертных приговоров осудили также в Совете Европы. "Смерть — это не правосудие. Не доказано, что смертная казнь оказывает сдерживающее влияние на криминогенную ситуацию в любой части мира", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена.

"Мы снова призываем власти ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага на пути к ее отмене. Это устранит последнее препятствие (для Беларуси – ИФ) на пути к Совету Европы и приблизит Беларусь к универсальным ценностям прав человека, демократии и верховенства закона", - добавил Д.Хольтген.

Как сообщалось, на текущей неделе правозащитникам стало известно о приведении в исполнение двух новых смертных приговоров в Беларуси - в отношении фигурантов дела "черных риелторов" Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Таким образом, общее количество смертных казней в стране в текущем году выросло до четырех.

Еще два человека в Беларуси остаются в камере смертников.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

 
 
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Евросоюз осуждает исполнение очередных смертных приговоров в Беларуси, считает, что действия белорусских властей противоречат заявленной Минском готовности...
 
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Чырвоны прамень
Герой працы
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Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
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