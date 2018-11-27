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Евросоюз планирует проекты Twinning с МЧС и Госкомитетом по имуществу Беларуси

28.11.2018 17:06 — Разное | Интерфакс  
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Евросоюз планирует в 2019 году реализацию, как минимум, двух новых проектов Twinning с белорусскими госорганами – Госкомитетом по имуществу и министерством по чрезвычайным ситуациям, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" проектный менеджер представительства ЕС в Беларуси Елена Ракова.

"Сейчас идет конкурс по выбору консультантов по проектам Twinning для МЧС и кадастрового агентства Госкомитета по имуществу", - сказала Е.Ракова.

Кроме того, по ее словам, "потенциально разрабатываются проекты Twinning для пограничного комитета и таможенной службы".

Как сообщалось, с начала 2018 года в Беларуси впервые реализуется проект Twinning, участником которого с белорусской стороны является Национальный банк. Для реализации проекта Евросоюз выделил 1,15 млн евро. Проект технической помощи центробанков стран ЕС направлен на расширение профессиональных возможностей и институционального потенциала НББ. Проект реализуется консорциумом банков: Немецким Федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы.

 
 
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Евросоюз планирует в 2019 году реализацию, как минимум, двух новых проектов Twinning с белорусскими госорганами – Госкомитетом по имуществу и министерством по...
 
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