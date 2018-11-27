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В Волковыске проходит международный белорусско-польский форум

28.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Белорусско-польский международный экономический форум собрал в Волковыске более 50 белорусских и польских бизнесменов, руководителей государственных служб и ведомств, курирующих вопросы предпринимательства. 

В Волковыске проходит международный белорусско-польский форум


Состав участников весьма внушительный, и разговор, соответственно, получился серьезный и деловой. Гостей познакомили с частными предприятиями, работающими на территории Волковысского района давно, а также с теми, которые совсем недавно выпустили первую продукцию.

Заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич готова сделать все возможное и невозможное, чтобы «одно окно для инвестора» реально заработало:

— В прошлом году впервые за более чем тысячелетнюю историю Волковыска сюда приехали представители деловых кругов Польши. Нам хотелось, чтобы волковысские бизнесмены и польские предприниматели обсудили бизнес-климат в соседних странах. На этот раз польские бизнесмены приехали не просто с готовностью налаживать сотрудничество, а с конкретными инвестпроектами, по которым намерены вести деловые переговоры. В райисполкоме им организовали встречи с возможными партнерами. В районе работает 399 коммерческих организаций, зарегистрировано 1700 индивидуальных предпринимателей.

В Волковыске проходит международный белорусско-польский форум

Новая встреча показала, что успешные бизнесмены, владельцы крупных компаний в различных отраслях деятельности из Польши заинтересованы в открытии производств на белорусской территории. Председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин прежде всего рассказал польским гостям о льготных условиях ведения бизнеса в малых городах:

— Наша организация вот уже шесть лет содействует более тесному экономическому сотрудничеству между Польшей и Беларусью. Это и установление новых взаимовыгодных контактов, и помощь в решении возникающих проблем. Результаты этой работы мы можем видеть сегодня.

В Волковыске проходит международный белорусско-польский форум

Сейчас польский бизнес действительно заинтересован в сотрудничестве не на словах, а на деле. Руководитель Подлясского клуба бизнеса Ричард Ивашкевич уверен, что давно надо было расширять контакты:

— Очень интересно познакомиться с белорусскими бизнесменами, чтобы узнать от них лично, как здесь все организовано. Мы нацелены на конкретное сотрудничество, и не только в экономической сфере. Очень интересен туристический потенциал, который необходимо развивать обеим сторонам.

 
www.sb.by
 
Теги: знакомства
 
 
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Белорусско-польский международный экономический форум собрал в Волковыске более 50 белорусских и польских бизнесменов, руководителей государственных служб и...
 
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