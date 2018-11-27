Молодежный парламент при Вороновском районном Совете депутатов избран





Сегодня подвели итоги голосования в Вороновском и Радунском избирательных округах. В каждом на эту должность претендовали по три кандидата, учащихся 10 классов, которые разработали свои предвыборные программы. Ребята из 9-11 классов двенадцати школ района сделали свой выбор.







По Вороновскому избирательному округу в депутаты молодежного парламента баллотировались Данила Бенкевич, Каролина Карпович и Ярослав Стефанович из Вороновской школы. Данила — капитан сборной команды школы по волейболу, участник областных соревнований по легкой атлетике. Каролина творческая личность — танцует в коллективах «Ровесник», «Сузор’е», заняла 1-е место в районной олимпиаде по химии. Ярослав — стипендиат именной премии академика С.В. Абламейко, чемпион района по шашкам, юный судья по шашкам и баскетболу.







Радунский избирательный округ был представлен Максимом Люленко, Ильей Свечко и Александрой Адамонис из Радунской школы. Все ребята — участники образцового ансамбля танца «Радунские соловейки». М. Люленко и А. Адамонис учатся на отлично. Александра — председатель совета старшеклассников, ее заместитель — Илья. Парень, кстати, занимается легкой атлетикой, волейболом и футболом. Максим — заместитель секретаря первички БРСМ школы.

Большинством голосов на два года депутатами молодежного парламента при Вороновском районном Совете депутатов избраны Ярослав Стефанович и Максим Люленко.













Нужно сказать, что старшеклассники серьезно отнеслись к выбору своего кандидата. В частности, Марек Климашевский из Вороновской школы отметил:

— Считаю, что Ярослав Стефанович — достойный кандидат. Я его знаю как ответственного и очень хорошего парня. Очень внимательно изучив предвыборную программу Ярослава, могу с уверенностью сказать, что она актуальна. Особенно мне понравились пункты, связанные со спортом, так как я сам занимаюсь баскетболом и волейболом.







Марина КОНДРАТОВИЧ.