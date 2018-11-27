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Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси

28.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси

Ирина Старовойтова

Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова перед открытием IІ Международной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании», передает корреспондент БЕЛТА.

«В Беларуси разработана концепция цифровой трансформации образования. Сейчас она находится на обсуждении. Надеемся, что к концу года начнем ее внедрять», — сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, речь идет о появлении новых специальностей и укреплении позиций дистанционного образования на уровне высшей школы. «За последние 5 лет в сфере высшего образования у нас появилось 30 новых специальностей IT-профиля. Укрепление позиций дистанционного образования — тоже важнейший вопрос, поскольку это не только создание соответствующей инфраструктуры, но и новые методики, новые образовательные подходы обучения. Дистанционное образование — это не просто чтение лекций по телевизору, это совершенно другой технологический подход», — отметила первый замминистра.

ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум «Информационные технологии в образовании» будет работать в Минске 28-30 ноября. Форум призван способствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования.

Впервые выставка-форум проходила в Беларуси в 2017 году и собрала более 3 тыс. участников. Организаторами форума выступают Министерство образования и ГИАЦ Минобразования. Главными инновационными партнерами являются Парк высоких технологий и IT-Academy.-0-

Широкополосный доступ в интернет имеют более 90% учреждений образования БеларусиКонцепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси

Система образования активно включена в процессы информатизации. Речь идет о двух важных процессах: информатизации всей системы образования и ее цифровой трансформации.
 
 
 
Более 5 тыс. участников ожидают на международном форуме в области IT и образования в МинскеКонцепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси

Уже на сегодняшний день более 3 тыс. зарегистрированных — это только через интернет. Многие проходят регистрацию непосредственно на мероприятии
 
Теги: Минск
 
 
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