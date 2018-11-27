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Минское "Динамо" сыграет дома с "Йокеритом". Онлайн матча

28.11.2018 18:32 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» после трех подряд поражений с суммарным счетом 3:15 постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре против хельсинкского «Йокерита».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Накануне встречи «зубры» решили сменить капитана. Вместо не оправдавшего доверия Сергея Костицына нашивку с буквой «С» будет носить Александр Павлович. Его ассистентами стали Александр Китаров и Джонатон Блум.

Также минчане выставили на драфт отказов двух нападающих — Андрея Степанова и Дениса Казионова. В свою очередь, состав пополнил отмечающий в декабре 38-летие Алексей Терещенко.

Опытнейший центрфорвард выиграл немало трофеев на клубном и международном уровне, но в последние годы уже не показывает достаточный для контракта с топ-клубом уровень. Руководство «Динамо» решило дать Терещенко 10 дней (то есть четыре матча), чтобы проявить себя.

Что касается «Йокерита», то клуб из Финляндии проиграл два последних матча, забросив лишь одну шайбу. Впрочем, это не мешает «шутам» сохранять за собой третье место в Западной конференции.

Сегодня свой первый матч за команду должен провести 19-летний Кристиан Весалайнен. Этот нападающий был выбран в первом раунде драфта НХЛ, а белорусским болельщикам знаком по выступлениям за «Фрелунду» в Лиге чемпионов. В составе этой команды он играл против «Юности» в плей-офф сезона-2016/2017.

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Минское «Динамо» после трех подряд поражений с суммарным счетом 3:15 постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре против хельсинкского...
 
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Светлы шлях
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