30 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно

30 ноября нотариусы Могилевского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Эта республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.

Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или бюро, можно будет получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by , в разделе «Найти нотариуса».

Эдуард Карелин, методист Могилевской областной нотариальной палаты