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30 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно
28.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
30 ноября нотариусы Могилевского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Эта республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.
Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или бюро, можно будет получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты
Эдуард Карелин, методист Могилевской областной нотариальной палаты
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30 ноября нотариусы Могилевского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Эта республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к...
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