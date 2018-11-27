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30 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно

28.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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30 ноября  нотариусы Могилевского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Эта республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.

Обратившись  в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или бюро, можно будет получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».

 

Эдуард Карелин, методист Могилевской областной нотариальной палаты

 
 
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  30 ноября  нотариусы Могилевского нотариального округа будут консультировать бесплатно. Эта республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к...
 
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