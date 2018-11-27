У бензовоза вырвало кабину вместе с водителем. Страшная авария под Слуцком





Сегодня на трассе Р43 вблизи деревни Ивановские Огородники произошло встречное столкновение бензовоза ЗиЛ и фуры Scania. От удара у бензовоза вырвало двигатель и кабину вместе с водителем, фура съехала в кювет.

Со слов очевидцев, ЗиЛ на мосту пытался обогнать два попутно двигающихся тягача и на сужении дороги въехал во встречный грузовик. Эта информация пока не подтверждена официально. Дорога в этом месте достаточно скользкая.

Пострадавших увезла скорая помощь, водитель бензовоза находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства выясняются.























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