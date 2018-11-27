|
У бензовоза вырвало кабину вместе с водителем. Страшная авария под Слуцком
28.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня на трассе Р43 вблизи деревни Ивановские Огородники произошло встречное столкновение бензовоза ЗиЛ и фуры Scania. От удара у бензовоза вырвало двигатель и кабину вместе с водителем, фура съехала в кювет.
Со слов очевидцев, ЗиЛ на мосту пытался обогнать два попутно двигающихся тягача и на сужении дороги въехал во встречный грузовик. Эта информация пока не подтверждена официально. Дорога в этом месте достаточно скользкая.
Пострадавших увезла скорая помощь, водитель бензовоза находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на трассе Р43 вблизи деревни Ивановские Огородники произошло встречное столкновение бензовоза ЗиЛ и фуры Scania. От удара у бензовоза вырвало двигатель и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)