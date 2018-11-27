ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Живут не по средствам. Сколько белорусов попадает под проверки налоговиков из-за доходов

28.11.2018 19:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси налоговики ежегодно просят подтвердить доходы в среднем у 20−25 тысяч физлиц. Но около 5 тысяч человек не удается пояснить превышение расходов, им производят доплату подоходного налога. По сравнению с 2013 годом число тех, к кому возникают вопросы со стороны налоговиков по расходам и доходам, выросло почти в 2 раза. Ранее в МНС заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние годы изменилось число белорусов, которые попали в поле зрения налоговиков из-за солидных расходов, которые были заметно выше доходов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В каких случаях налоговики могут попросить подтвердить доходы?

Напомним, в Беларуси с 15 июля 2017 года вступили в силу изменения по декларированию физлицами доходов и имущества. Теперь налоговая может проводить сопоставление сумм расходов и доходов физлица как за полный календарный месяц, так и за истекший период нынешнего года.

Проверяют декларированные доходы и имущество налоговики по данным, которые указаны физлицами в декларации, и информации, имеющейся в налоговом органе.

При сопоставлении сумм расходов и доходов физлица к его расходам относятся деньги на покупку минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Если кто-то будет не согласен с размером расходов на уровне бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, то нужно будет написать заявление в налоговую с информацией о средствах, фактически израсходованных физлицом на эти цели.

Предоставлять декларацию о доходах и имуществе нужно только по письменному требованию налоговиков. Раньше — также по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемому по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности и прокуратуры, то есть фактически по любым основаниям.

При этом у налоговиков должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (не меньше 6125 рублей).

Запросить декларацию могут и по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и СК, но в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях.

Сколько нужно заплатить, если не получится подтвердить доходы?

Если не получится пояснить налоговикам происхождение доходов, которые превысили расходы, то нужно заплатить повышенный подоходный налог — по ставке 16% — от разницы между фактическими расходами и официальными доходами.

В первую очередь налоговая сопоставляет доходы и расходы тех, кто покупает (строит) дорогие квартиры и дома, а также приобретает автомобили.

Напомним, в налоговых органах валюты и кредитах">работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, база «видит» дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.

При этом в Беларуси с 1 января 2021 года будет изменен порядок представления сведений о доходах граждан, сообщили в управлении перспективного развития и информационной открытости МНС. При этом порядок и сроки представления таких сведений будут установлены правительством. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Как изменилось число тех, к кому у налоговиков есть вопросы

В 2017 году налоговики проверили около 17 тысяч человек, у которых расходы превышали доходы. Больше 3 тысяч белорусов в прошлом году не смогли рассказать налоговикам, где взяли деньги на покупку имущества. Им пришлось уплатить подоходный налог в 4,8 миллиона рублей.

В 2014 году налоговые органы проверили почти 22 тысячи человек, у которых расходы оказались больше, чем доходы. Всем им пришлось заполнить декларации о доходах и имуществе. С тех, кто не смог доказать, что тратил только честно заработанные деньги, взыскали налог. В итоге, по информации Министерства по налогам и сборам, в бюджет доначислено 17,5 миллиарда неденоминированных рублей.

Больше всего тех, кого подозревали в жизни «не по средствам», оказалось в Гродненской (5,3 тысячи) и Витебской (чуть больше 4 тысяч) областях.

Например, в 2013 году декларации о доходах и имуществе истребовали у более 14 тысяч человек, в казну они доплатили около 10 миллиардов неденоминированных рублей.

Больше всего тех, кого подозревали в жизни «не по средствам», оказалось в Гродненской (5,3 тысячи) и Витебской (чуть больше 4 тысяч) областях.

Читайте также
«Может, я на овсянке сидела!» У неработающей многодетной спросили, откуда авто и элитная квартира
Жен дипломатов и учредителей предприятий не будут включать в базу не занятых в экономике
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько белорусов ежегодно попадает под проверки налоговиков из-за жизни не по средствам.
 
Новости дня
Новости разные
 
У бензовоза вырвало кабину вместе с водителем. Страшная авария под Слуцком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика