Минэнерго готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для роста электропотребления

Министерство энергетики готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для увеличения электропотребления, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.



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"Мы прорабатываем комплексные подходы по тарифам на электроэнергию. Обсуждается вопрос об отмене дифференцированной платы за электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Кроме того, предполагается рассмотреть и внести дополнительные предложения по тарифам, направленные на увеличение электропотребления, в том числе для целей отопления", - рассказал Виктор Каранкевич.

Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных жилых домов. Пока изучается экономическая сторона вопроса. "Сейчас основная задача - посмотреть и внести предложения по соответствующему уровню тарифов при использовании электроэнергии для отопления", - отметил министр.

Минэнерго рассчитывает сформировать комплексные предложения по тарифам на этой неделе - в начале декабря и передать их в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, затем их рассмотрят в Совете Министров. "Все вопросы по предлагаемым тарифам должны быть решены до 1 января 2019 года", - уточнил министр.