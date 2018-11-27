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Ганцевчанка подозревается в хищении крупной суммы с банковских карточек

28.11.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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На скамье подсудимых оказалась 26-летняя жительница города Ганцевичи Вероника К., которую обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе и в хищении путем использования компьютерной техники в особо крупном размере, и несанкционированном доступе к компьютерной информации. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61035.php

Ганцевчанка подозревается в хищении крупной суммы с банковских карточек


Выездное заседание суда Барановичского района началось в Ганцевичах 8 ноября. 

В суд были вызваны более пятнадцати свидетелей, и трое потерпевших по делу. Государственному обвинителю понадобилось несколько часов только на то, чтобы зачитать обвинение. В вину ганцевчанке вменяется то, что она совершила хищение денег с карточек клиентов, будучи работницей ЗАО «МТБанк». 

С нарушением системы защиты она неоднократно (1071раз!) осуществляла доступ к компьютерной информации, относящейся в соответствии со ст. 121 Банковского Кодекса Республики Беларусь к охраняемой законом банковской тайны. По обвинению, она похитила с чужих карточек более 24 тысяч рублей (сумму более 1150 базовых величин, что является кражей в особо крупном размере). 

Следующие судебные заседания по данному делу состоятся в г. Барановичи. На нем будут заслушаны показания самой обвиняемой и потерпевших, а также свидетелей по делу. Планируется, что приговор ей вынесут 19 ноября. 

По одной из вменяемых ганцевчанке статей – п.4 ст. 212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники, в особо крупном размере), ей грозит наказание от шести до пятнадцати лет свободы.

 
 
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На скамье подсудимых оказалась 26-летняя жительница города Ганцевичи Вероника К., которую обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе и в...
 
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