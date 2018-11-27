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Ганцевчанка подозревается в хищении крупной суммы с банковских карточек
28.11.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
На скамье подсудимых оказалась 26-летняя жительница города Ганцевичи Вероника К., которую обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе и в хищении путем использования компьютерной техники в особо крупном размере, и несанкционированном доступе к компьютерной информации.
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На скамье подсудимых оказалась 26-летняя жительница города Ганцевичи Вероника К., которую обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе и в...
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