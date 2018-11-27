ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полесский драмтеатр выступит на фестивале в Молдове

28.11.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Полесский драматический театр в декабре примет участие в Х Международном фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2018" в Кишиневе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор и художественный руководитель театра Александр Лукашенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61034.php

Полесский драмтеатр выступит на фестивале в Молдове

В столице Молдовы пинчане представят один из новых своих спектаклей "Скамейка", поставленный по одноименной пьесе известного российского драматурга Александра Гельмана. Показ состоится 7 декабря на сцене Национального театра "Сатирикус им. И.Л. Караджале". В мелодраме задействованы всего два актера - Елена Андреева и Андрей Дмитриченко. На протяжении полутора часов их герои будут говорить со зрителями о любви, одиночестве, надежде.

"Оформляя заявку, мы предложили показать свою версию этого спектакля. Принимающая сторона ее одобрила. Потом получили официальное приглашение и попали в фестивальную программу, - рассказал директор Полесского драмтеатра. - "Молдфест" интересен тем, что это возможность не только себя показать, но и на других посмотреть. Во время фестиваля запланированы мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей. Это хорошая школа".

Международный театральный фестиваль в Кишиневе пройдет с 3 по 9 декабря. Беларусь помимо пинчан на форуме представит Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Также выступят коллективы из Молдовы, Испании, Украины, Израиля, Армении, России, Франции, Казахстана и Узбекистана.

Полесский драматический театр выступит на "Молдфесте" во второй раз. В прошлом году труппа показала спектакль "Nach Hause" в постановке Виталия Барковского.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полесский драматический театр в декабре примет участие в Х Международном фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2018" в Кишиневе,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 28.11.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика