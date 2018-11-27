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Минск принял! Из Киева в Беларусь вернули 85 россиян

28.11.2018 19:05 — Разное | Партизан  
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За последние двое суток рейсами из Киева в Минск вернули 85 граждан РФ: 47 вчера и 38 сегодня. Эту информацию belsat.eu подтвердили в Государственном пограничном комитете Беларуси.


Национальный аэропорт Минск

Россиян, которые прилетели из Минска в Киев (аэропорт «Жуляны»), не пропустила пограничная служба Украины. В результате их вернули обратно в Национальный аэропорт Минск-2.

«Сегодня по состоянию на 10 часов утра зафиксировано возвращение 38 российских граждан из аэропорта Киева. Тенденции к увеличению количества нет, вчера таких случаев было 47. При этом возвращают их из аэропорта столицы Украины, с другими национальными аэропортами Украины такой ситуации не наблюдается», – рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Он отметил, что все эти россияне были доставлены в Беларусь различными перевозчиками, в том числе иностранными. На вопрос, связывают ли белорусские пограничники такие частые случаи возвращения россиян из Киева с военным положением, Бычковский сказал:

«Сложно ответить. Украинская пограничная служба имеет право и компетенцию не впускать к себе тех или иных граждан».

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что не связывает тот факт, что россиян не пропускают в Киев с введением военного положения, пишет Белсат.


«Если человек на границе не может объяснить, зачем он приехал – это вызывает вопросы у пограничной службы, насколько он искренен. Насколько я понимаю, эти россияне не смогли назвать причину. У россиян вообще проблема – в постсоветских странах они чувствуют себя как хозяева, а не как гости», – сказал Кизим.

От 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины действует военное положение. Это связано с кризисом в Керченской проливе, когда российские пограничные корабли атаковали и захватили украинские катера.



 
Теги: Минск
 
 
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За последние двое суток рейсами из Киева в Минск вернули 85 граждан РФ: 47 вчера и 38 сегодня. Эту информацию belsat.eu подтвердили в Государственном пограничном комитете...
 
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