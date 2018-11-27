Минск принял! Из Киева в Беларусь вернули 85 россиян





Национальный аэропорт Минск





Россиян, которые прилетели из Минска в Киев (аэропорт «Жуляны»), не пропустила пограничная служба Украины. В результате их вернули обратно в Национальный аэропорт Минск-2.





«Сегодня по состоянию на 10 часов утра зафиксировано возвращение 38 российских граждан из аэропорта Киева. Тенденции к увеличению количества нет, вчера таких случаев было 47. При этом возвращают их из аэропорта столицы Украины, с другими национальными аэропортами Украины такой ситуации не наблюдается», – рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.





Он отметил, что все эти россияне были доставлены в Беларусь различными перевозчиками, в том числе иностранными. На вопрос, связывают ли белорусские пограничники такие частые случаи возвращения россиян из Киева с военным положением, Бычковский сказал:





«Сложно ответить. Украинская пограничная служба имеет право и компетенцию не впускать к себе тех или иных граждан».





пишет Белсат. Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что не связывает тот факт, что россиян не пропускают в Киев с введением военного положения,Белсат.









«Если человек на границе не может объяснить, зачем он приехал – это вызывает вопросы у пограничной службы, насколько он искренен. Насколько я понимаю, эти россияне не смогли назвать причину. У россиян вообще проблема – в постсоветских странах они чувствуют себя как хозяева, а не как гости», – сказал Кизим.





От 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины действует военное положение. Это связано с кризисом в Керченской проливе, когда российские пограничные корабли атаковали и захватили украинские катера.







