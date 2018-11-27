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Черепашки-монстры. Жодинцы массово избавляются от «нано черепашек»

28.11.2018 18:58 — Разное | Партизан  
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Летом в Жодино посреди городского рынка происходила бойкая торговля маленькими черепашками. Теперь жители города не знают, куда их деть.


Рассказывает читательница EX-PRESS.BY Елена:

— На городском рынке летом женщина почтенных лет торговала маленькими черепашками. Я шла с подругами, и мы решили купить — детям. Очень уж милыми нам показались эти нано-черепашки. Продавец уверяла, что они неприхотливы, что кормить их надо одним сухим червячком один раз в два дня. И что жить они могут чуть ли не в стакане, а если прямо в емкости, в которой продаются, то это идеально. Так мы вместе купили четыре черепашки.

10 рублей черепашка, 10 рублей — коробка. Покупка моя была импульсивной, но продавец убеждала, что с черепашкой проблем не будет.


Когда я принесла свою черепашку домой, восторгу детей не было предела. Через несколько дней, когда страсти улеглись, решили все-таки узнать, что за зверя мы купили. И — ужаснулись.

Это красноухая черепаха. Длина ее панциря на момент покупки была сантиметра 3, с тех пор она очень подросла.

Из интернета мы узнали, что хищник вырастет до 30 см, за пять-шесть лет увеличится в размере в несколько десятков раз, а в домашних условиях проживет 30 лет.

На одну взрослую черепаху нужен аквариум объемом 100−120 литров. Один аквариум стоит от 110 рублей и выше. Еще нужен фильтр для воды, ультрафиолетовая лампа и лампа для обогрева, термометр. Для маленькой черепахи нужен меньший объем, но тогда аквариум придется менять, когда черепаха будет расти. А еще, красноухие черепахи плотоядные, им нужно мясо птицы, рыбы. К тому же черепаха ест только в воде, важен и температурный режим.

Ухаживать за черепашкой — монотонный труд, требующий и времени, и сил, и средств.  

Подруга отдала свою черепашку в Центр туризма и краеведения, там есть зверинец и живут несколько черепах, и каждый месяц сюда приносят новых. Сотрудники центра пристраивают их в хорошие руки, а ребята, которые занимаются здесь, забирают черепах себе домой. Слышала, что кто-то выпустил черепаху в реку Плису уже через неделю после покупки. Тогда было жарко и человек, видимо, решил, что там ей самое место.

Так что если кому-то встретится красноухая черепаха в Плисе, пусть не удивляются.

Хотя в интернете пишут, что если летом животное может прожить, то зимой при нашем климате оно погибнет.

Стыдно, но избавиться от черепахи надо и мне. Думаю отдать ее в хорошие руки.



 
 
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Летом в Жодино посреди городского рынка происходила бойкая торговля маленькими черепашками. Теперь жители города не знают, куда их деть.
 
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