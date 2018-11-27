«Подраться с Хабибом? Запросто!». Бывший автослесарь из Столбцов мечтает о битве с чемпионом UFC

Андрей Орловский привез пояс чемпиона UFC в 2005 году, Артем Дамковский выиграл лигу M-1 в 2010-м. Поднабравшись сил и здоровья после утомительного промоушена, Иван снова вышел на ковер — готовиться к новому поединку. О детских драках, поединке с Хабибом и о том, как помогает знание авторемесла на ринге – в интервью корреспонденту МЛЫН.BY. Как сказали бы боксеры, это вам не балет, ребятки! Подобных побед давно не добивались наши спортсмены:привез пояс чемпиона UFC в 2005 году,выиграл лигу M-1 в 2010-м. Поднабравшись сил и здоровья после утомительного промоушена, Иван снова вышел на ковер — готовиться к новому поединку. О детских драках, поединке с Хабибом и о том, как помогает знание авторемесла на ринге – в интервью корреспонденту





– Вот честно: в детстве не любил драки, но если нужно было постоять за себя и пацанов, мог легко поучаствовать в любом месиве, – улыбается Иван, и я замечаю, что на хулигана он совсем не похож. На ринге он джентльмен, его стиль – обхитрить соперника, точно и резко ударив в цель. Отношения с соперниками он привык выяснять на площадке, и махать кулаками без причины – не в его правилах.









В смешанные единоборства Ваня пришел в 24 года, оставив за плечами работу автослесаря в СТО и занятие настольным теннисом на малой родине.













– Я не сразу определился со своими спортивными предпочтениями. Был одним из лучших теннисистов в районе (Столбцовском – Авт.), однако понимал, что малая ракетка мне не по душе. Потом в хорошем смысле заболел боевыми искусствами (самбо, дзюдо, муай-тай) и мечтал выступать на ринге. Мой первый тренер по смешанным единоборствам Виталий Улич сказал, что у меня есть хороший бойцовский потенциал. Через четыре года начал выступать на любительском ринге, стал призером чемпионата страны по боевому самбо и рукопашному бою.

В международном активе у Ивана пять боев и четыре победы (две из них одержаны техническим нокаутом).

Последний – поединок против молдованина Григоре Панфилия – получился интересный: интрига была до последнего удара гонга. Оба бойца падали, вставали и снова бросались в драку. Но Ваня оказался сильнее и напористей. Он крутился, вертелся, был агрессивен и неугомонен, удары, словно отбойные молотки, летели один за другим…





– ММА – спорт не для слабонервных. Как настраиваетесь на поединки?





– Слушаю музыку – чаще всего в наушниках, играет реп или альтернативный рок. Есть личный психолог – жена, которая поддержит в любой ситуации. Еще тренеры настраивают: их у меня трое – Даниил Кононов по грепплингу, Артем Земляков по вольной борьбе, Стас Закревский по ударной технике. Соперники в профессиональном ММА очень серьезные. Помню, как выходил на первый бой в карьере против Олега Крачуна из Молдовы. Была легкая паника, сердце чуть не выскочило из груди. Собрался, подрался, и в итоге выиграл.









Тренеры Ивана: слева от него Артем Земляков, справа – Стас Закревский и Даниил Кононов





«Я – поклонник сольного спорта, поэтому, наверное, и выбрал ММА. В случае проигрыша здесь некого обвинить, кроме себя самого»





– Семья следит за вашими боями?





– Все болеют: папа смотрит по ТВ, мама, жена и дочка слушают с закрытыми глазами. Чувствую их поддержку, где бы я ни был.









– Навыки автослесаря на ринге пригодились?





– Конечно! Если кого-нибудь нужно «раскрутить» как гайку, – это ко мне (Смеется).





– Как проходит ваш среднестатистический день?





– Ежедневно зависаю в зале. Подъем в 6:30, утренняя тренировка, обед, вечерняя тренировка, отбой в 22:00 – так шесть дней в неделю. Устраиваем с командой сборы, недавно в Махачкале были.





– Когда следующий поединок?





– После победы над Григоре Панфилием его соотечественник Валерий Мирча, к слову 85-й номер в мировом рейтинге, вызвал меня на бой. Дата пока неизвестна, менеджеры ведут переговоры об условиях, времени и месте проведения поединка, но уже активно готовлюсь к нему. Невероятно интересно проверить себя на таком уровне.





– В октябре состоялся «бой года» – Хабиб против Конора. Смогли бы навязать конкуренцию одному из них?





– Подраться с Хабибом? Запросто! Но для начала нужно попасть в ТОП-100. В плане максимализма цель хорошая, но свои силы нужно оценивать объективно. Ребята из команды говорят, что я бы мог побить Нурмагомедова. Может, когда-нибудь мы это увидим.













Хочется верить, что совсем скоро в борьбу за пояс чемпиона крупнейшей организации ММА вступит белорус. Констатируем: удар у Ивана Жвирбли – кувалда! Безусловно, у этого парня на ринге большое будущее. Бей первым, Ваня!





Дополнительно

Следующий бой Ивана состоится 14 декабря в рамках промоушена «Битва на Волге-8» в Самаре. В соперниках — Абдурахман Гитиновасов (66 кг), коренастый боец из команды Хабиба, который будет защищать пояс чемпиона турнира.























