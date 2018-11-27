Поехали! БЖД перед Рождеством запустит дополнительные поезда

18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Москва, Гомель-Сновск- пишет Белсат. В международном сообщении дополнительно назначенопо наиболее востребованным маршрутам: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Москва, Гомель-Сновск- Гомель , Минск-Вильнюс-Минск, сообщает пресс-служба железной дороги,Белсат.









В межрегиональном сообщении во время рождественских и новогодних праздников будет курсировать 120 дополнительных поездов, которые соединят столицу с областными центрами.





Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.



