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Поехали! БЖД перед Рождеством запустит дополнительные поезда
Перед праздниками, с 22 декабря в этом году и по 12 января следующего года железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщениях.
В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Москва, Гомель-Сновск-Гомель, Минск-Вильнюс-Минск, сообщает пресс-служба железной дороги,
В межрегиональном сообщении во время рождественских и новогодних праздников будет курсировать 120 дополнительных поездов, которые соединят столицу с областными центрами.
Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.
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Перед праздниками, с 22 декабря в этом году и по 12 января следующего года железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования...
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