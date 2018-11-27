Туркменистан: хвастливые заявления об изобилии на фоне очередей за хлебом

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Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», на прошлой неделе сообщило, что от покупателей, которые пытались купить муку в одном из Туркменабада, потребовали справку с места жительства. И даже в этом случае им пришлось стоять в длинных очередях. Радио «Азатлык» также отметило, что в то время как месяц назад хлеб в Ашгабате стоил всего один манат, сейчас его цена достигает пяти манатов.





Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что, по сведениям их собственных корреспондентов в Дашогузе, на улицах города возросло число людей, просящих милостыню, – не только деньги, но и еду.









В своем репортаже об очередях за хлебом в Дашогузе базирующееся в Нидерландах издание «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) рассказало, что полицейские в штатском прочесывают толпу людей в поисках тех, кто выражает недовольство происходящим или, того хуже, фотографирует огромные очереди несчастных покупателей.





пишет CA-NEWS, негодование готово вот-вот вырваться на поверхность. В одном из своих репортажей АНТ сообщило, что стоматологов из города Мары заставляют в холод работать на хлопковых полях. АНТ процитировало слова одного из работников, который с раздражением заметил, что хорошо бы отправить на поля «главного стоматолога» Туркменистана, имея в виду президента Гурбангулы Бердымухамедова, стоматолога по образованию. КакCA-NEWS, негодование готово вот-вот вырваться на поверхность. В одном из своих репортажей АНТ сообщило, что стоматологов из города Мары заставляют в холод работать на хлопковых полях. АНТ процитировало слова одного из работников, который с раздражением заметил, что хорошо бы отправить на поля «главного стоматолога» Туркменистана, имея в виду президента Гурбангулы Бердымухамедова, стоматолога по образованию.





Бердымухамедов не признает кризиса как такового, по этой причине обозреватели вынуждены судить о точках напряжения, исходя из регулярных кадровых перестановок. 16 ноября президент уволил Овезмырата Энермырадова с поста министра сельского и водного хозяйства Туркменистана и назначил на эту должность Аннагелди Язмырадова.





Обязанности Язмырадова будут включать в себя реализацию последней идеи фикс Бердымухамедова – опреснение воды.





Министр иностранных дел Рашид Мередов на этой неделе отправился в Германию, чтобы присмотреться к компаниям, которые могли бы заняться проектами по опреснению морской воды в Туркменистане. Нет никаких сведений о том, удалось ли Мередову добиться каких-либо успехов на этом фронте, зато он точно пришлось выслушать от министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по поводу того, что необходимо расширять политические свободы и права человека.





Возможно, Туркменистан рассчитывает на Германию, поскольку компания, на которую он прежде полагался в вопросе строительства заводов по опреснению воды, турецкая фирма Polimeks, все в большей степени недовольна тем, как работается в стране. Ранее в этом году компания Polimeks, которая построила в туркменской столице аэропорт в виде парящего сокола, приостановила работы по проекту скоростной дороги после того, как правительство Туркменистана не смогло соблюсти график выплат.





У немцев есть успешный опыт работы в этой сфере в Туркменистане. Немецкая инженерная компания PWT, согласно документам, выложенным на ее сайте, принимала участие в работе над проектом первого в Туркменистане завода по опреснению морской воды. Кроме того, Dragon Oil, эмиратская энергетическая компания, ведущая заметную деятельность в Туркменистане, упоминает на своем сайте, что еще одна немецкая компания – Chriwa GmbH – в 2009 году оказывала содействие в строительстве меньшего по размерам завода по опреснению воды в Хазаре.





Даже прибывший в Туркменистан с визитом глава Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао получил коммерческое предложение, связанное с солью. 14 ноября Бердымухамедов встретился с Накао, чтобы добиться дальнейших инвестиций и займов – в том числе и для установок по опреснению воды. Встреча состоялась всего через пять дней после того, как АБР утвердил кредит на сумму $500 млн для развития сети электроснабжения Туркменистана.





Но АБР не упоминает ни о каких намерениях касательно строительства водоопреснительных сооружений в своем только что выпущенном бизнес-плане деятельности по Туркменистану на 2019-2021 гг.





Этот документ также несколько охлаждает пыл относительно перспектив проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), отмечая, что, хотя АБР может предоставить кредит на сумму $300 млн, но «строго в форме резервного кредита». Для крупномасштабных проектов получение средств по резервному кредиту возможно только после прохождения комплексной проверки, которая подтвердит, что они улучшат общественное благосостояние и не будут представлять риск с точки зрения внешнего долга и состояния бюджета страны. Дорогостоящим и потенциально нерентабельным проектам, таким как ТАПИ, может оказаться сложно преодолеть подобного рода препятствие.





Тем не менее количество участников туркмено-итальянского бизнес-форума, состоявшегося 15 ноября, указывает на то, что интерес европейцев к туркменскому энергетическому сектору по-прежнему велик. Среди компаний, приславших своих представителей на этот форум, были энергетический гигант Eni, итальянское подразделение General Electric's – Nuovo Pignone, а также строительная фирма Maire Tecnimont. Род деятельности этих компаний (например, Nuovo Pignone производит газовые компрессоры) позволяет предположить, что они пытаются разузнать возможности на случай, если Транскаспийский газопровод когда-либо станет реальностью.









Одна из важных нерешенных проблем в связи с Транскаспийским трубопроводом заключается в том, что Азербайджан и Туркменистан еще не пришли к согласию относительно границ, проходящих по дну Каспийского моря. На этом фронте возможно некоторое продвижение. На заседании кабинета министров, состоявшемся 16 ноября, Бердымухамедов дал распоряжение Министерству иностранных дел приготовиться к визиту азербайджанского президента Ильхама Алиева. Это может стать историческим событием для региона. Туркменистан и Азербайджан можно справедливо назвать «заклятыми друзьями», и Алиев не был в Ашгабате с 2008 года, хотя президенты встречались в Баку в августе 2017-го.





Что касается других позитивных тенденций регионального развития, Радио «Озоди», таджикская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», 18 ноября сообщило, что парламент Таджикистана ратифицировал двустороннее соглашение, упрощающее ведение бизнеса с Туркменистаном. Это событие знаменует собой перемену в настроении с тех пор, как все еще не нашедшая объяснения ссора привела к тому, что несколько недель назад Туркменистан не разрешал таджикским фурам проезжать по своей территории.









Неприятности приходят, как это слишком часто бывает, со стороны Афганистана. 14 ноября саммит командующих пограничными войсками стран-участниц Содружества независимых государств прошел бы почти незамеченным, если бы не тревожный репортаж «РИА Новости». Российское государственное информационное агентство сообщило, что на саммите речь шла о всплеске атак «Талибана» недалеко от таджикской и туркменской границ. В ответ Министерство иностранных дел Туркменистана опубликовало заявление для прессы, назвав репортаж искажением действительности и «недружественным шагом по отношению к Туркменистану», но подобная реакция вполне способна вызвать «эффект Стрейзанд».



