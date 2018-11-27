Итальянская полиция поймала босса каморры, скрывавшегося 15 лет

Шестидесятилетний Орландо входил в число наиболее разыскиваемых преступников страны. В его отношении ранее были выписаны два ордера на арест по одному из наиболее тяжелых обвинений в итальянском уголовном праве — организации мафиозной структуры.





Как сообщили карабинеры, считается, что арестованный возглавлял клан каморры, состоящий из трех отдельных групп. Они действовали в северных пригородах Неаполя, в одном из которых Орландо и был арестован.





В квартире, где он скрывался, Орландо находился несколько дней и не собирался оставаться надолго. Благодаря подобной тактике и своему таланту заметать следы мафиози удалось скрываться от правосудия столь долгий срок.





Орландо управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии.





Высококачественный гашиш тоннами привозился из Марокко и на наркорынке был известен под маркой "айфон".