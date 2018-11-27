ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянская полиция поймала босса каморры, скрывавшегося 15 лет

28.11.2018 18:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Карабинеры итальянского Неаполя утром во вторник арестовали одного из главарей местной преступной организации каморра Антонио Орландо, который находился в бегах с 2003 года, сообщает РИА Новости.

Шестидесятилетний Орландо входил в число наиболее разыскиваемых преступников страны. В его отношении ранее были выписаны два ордера на арест по одному из наиболее тяжелых обвинений в итальянском уголовном праве — организации мафиозной структуры.

Как сообщили карабинеры, считается, что арестованный возглавлял клан каморры, состоящий из трех отдельных групп. Они действовали в северных пригородах Неаполя, в одном из которых Орландо и был арестован.

В квартире, где он скрывался, Орландо находился несколько дней и не собирался оставаться надолго. Благодаря подобной тактике и своему таланту заметать следы мафиози удалось скрываться от правосудия столь долгий срок.

Орландо управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии.

Высококачественный гашиш тоннами привозился из Марокко и на наркорынке был известен под маркой "айфон".
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карабинеры итальянского Неаполя утром во вторник арестовали одного из главарей местной преступной организации каморра Антонио Орландо, который находился в бегах...
 
Новости дня
Новости разные
 
IBA Group учредила специальный приз на конкурсе «Премия HR-бренд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика